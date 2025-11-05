Tăng mạnh mức phạt vi phạm kinh doanh bất động sản

(TBTCO) - Nhiều hành vi liên quan đến hoạt động xây dựng có thể bị xử phạt lên tới 1 tỷ đồng, kèm hình thức đình chỉ hoạt động và buộc khắc phục hậu quả, theo đề xuất mới tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến các thành viên thị trường.

Ảnh minh họa: Dũng Minh

Theo đó, tại dự thảo mới nhất, Bộ Xây dựng đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm như: Vi phạm quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có ảnh hưởng đến nhiều người, nhất là các hành vi chuyển nhượng dự án, thu tiền, đặt cọc, không công khai thông tin thế chấp bất động sản, dự án khi bán nhà cho người dân,...

Trong đó, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định có thể bị phạt từ 160 - 200 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động từ 3 đến 6 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực.

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản nhưng không thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật, mức phạt sẽ từ 120 - 160 triệu đồng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề xuất phạt 240 - 300 triệu đồng đối với chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản nhận tiền từ khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng hợp pháp. Hành vi này không chỉ bị phạt tiền mà còn buộc phải chuyển toàn bộ giao dịch sang hình thức thanh toán qua tài khoản đúng quy định.

Các hành vi không công khai, công khai sai hoặc không cập nhật thông tin dự án có thể bị xử phạt 300 - 400 triệu đồng. Trong khi đó, kinh doanh nhà ở, công trình hoặc quyền sử dụng đất không đúng hình thức, phạm vi sẽ bị phạt 400 - 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, nếu doanh nghiệp thu các khoản tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản không đúng quy định, mức phạt có thể lên tới 500 - 600 triệu đồng.

Riêng với các chủ đầu tư dự án, dự thảo mới quy định, nếu không công khai thông tin thế chấp nhà ở, công trình, phần diện tích sàn xây dựng hoặc quyền sử dụng đất đưa vào kinh doanh, mức phạt sẽ từ 600 - 800 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi đưa nhà ở, công trình hoặc diện tích sàn vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 3 - 6 tháng và buộc hoàn trả tiền đã thu trái quy định cho khách hàng.

Đối với nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, nếu chủ đầu tư không có bảo lãnh ngân hàng cho nghĩa vụ tài chính hoặc không cung cấp thư bảo lãnh cho người mua, mức phạt sẽ từ 260 - 300 triệu đồng.

Trong trường hợp thu tiền đặt cọc, bán hoặc cho thuê mua trái quy định, sử dụng tiền thu sai mục đích, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 600 - 800 triệu đồng. Ngoài ra, còn bị buộc nộp lại 50% lợi bất hợp pháp và hoàn tiền cho khách hàng nếu có yêu cầu.

Với hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án chưa đủ điều kiện hoặc chuyển nhượng sai đối tượng, mức phạt có thể lên đến 1 tỷ đồng, kèm theo biện pháp nộp lại 50% số lợi bất hợp pháp và hoàn trả tiền hợp đồng nếu bên nhận chuyển nhượng yêu cầu.

Đặc biệt, với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ), chủ đầu tư dự án không nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên mua, thuê mua nhà ở (trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận) thì hình thức và mức xử phạt tương ứng với thời gian và mức độ vi phạm.

Cụ thể, từ sau 50 ngày đến 6 tháng sẽ phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền từ 50 - 80 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 50 đến dưới 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền từ 80 - 160 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ trở lên.

Từ 6 - 12 tháng sẽ phạt tiền từ 160 - 200 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền từ 200 - 300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 50 đến dưới 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền từ 300 - 500 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ trở lên.

Từ 12 tháng trở lên sẽ phạt tiền từ 200 - 300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền từ 300 - 500 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 50 đến dưới 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với trường hợp vi phạm từ 200 căn hộ, nhà ở riêng lẻ trở lên.

Thời điểm để xác định thời gian tại các quy định nêu trên được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao căn hộ, nhà ở riêng lẻ cho bên mua hoặc kể từ ngày bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính; trường hợp chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm sau thời hạn theo quy định pháp luật về nhà ở thì thời gian vi phạm được tính đến ngày chủ đầu tư khắc phục sai phạm.