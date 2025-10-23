(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Chi cục Hải quan khu vực VIII) đã tích cực tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nhờ đó thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.120 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, tính từ đầu năm 2025 đến đầu tháng 10/2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã làm thủ tục cho 69.698 tờ khai với tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt trên 4,1 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,2 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 1,9 tỷ USD (tăng 30% về tờ khai, tăng 31% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024). Nhờ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp tăng trưởng khả quan, đến nay, đơn vị đã thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.120 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Hải quan cửa khẩu Móng Cái thu ngân sách tăng trưởng hơn 18%. Ảnh: TL

Cũng theo Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đạt được kết quả thu ngân sách nêu trên là do đơn vị đã bám sát và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, tập trung nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đồng hành, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.

Đơn vị cũng tích cực tham mưu cho Chi cục Hải quan khu vực VIII trong triển khai xây dựng mô hình “Cửa khẩu thông minh” tại khu vực cầu Bắc Luân I và Bắc Luân II, qua đó từng bước chuyển dịch từ mô hình quản lý truyền thống sang mô hình vận hành hiện đại, tự động hóa và số hóa toàn diện, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Quảng Ninh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp cũng được chú trọng thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hỗ trợ, xử lý kịp thời vướng mắc trong thủ tục hải quan, chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp./.