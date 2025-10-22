(TBTCO) - Sáng ngày 22/10, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội thảo “Hàng giả và các giải pháp công nghệ chống hàng giả”, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và các chuyên gia.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Đức Đông - Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cảnh báo, tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả hiện nay diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, có xu hướng chuyển dịch mạnh sang môi trường thương mại điện tử và xuyên biên giới. Trong bối cảnh nêu trên, ông Đức Đông cho rằng, việc nghiên cứu, thống nhất nhận thức, hoàn thiện hệ thống pháp luật và đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Anh

Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và các chuyên gia đã tập trung bàn luận vào 4 nhóm nội dung trọng tâm: nhận thức chung về hàng giả; chế tài xử lý hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; cơ chế vận hành quỹ phòng, chống hàng giả; và các giải pháp công nghệ trong công tác phòng chống. Đồng thời, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bền vững.

Tại hội thảo, ông Đức Đông cũng chỉ ra hạn chế, chồng chéo trong các luật, các quy định chuyên ngành gây khó cho lực lượng chức năng, thực thi pháp luật...; chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe, dẫn tới tình trạng “lợi nhuận từ hàng giả lớn hơn rủi ro pháp lý”.

Do đó, ông Đức Đông và các ý kiến đều thống nhất đề nghị cơ quan nhà nước cần nghiên cứu sửa đổi theo hướng tăng nặng hình phạt đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, khuyến khích tố giác hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, đẩy mạnh các giải pháp công nghệ chống hàng giả, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng đạt hiệu quả hơn.../.