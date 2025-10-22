Chi cục Hải quan khu vực VIII có 2 Phó Chi cục trưởng mới

(TBTCO) - Chiều 22/10, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Trung, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, đã công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Cảnh Thắng, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan và đồng chí Ngô Tùng Dương, Đội trưởng Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan, giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng đã gửi lời chúc mừng đến hai tân Phó Chi cục trưởng, bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của đồng chí Nguyễn Cảnh Thắng và Ngô Tùng Dương. Phó Cục trưởng khẳng định rằng, hai đồng chí đã được đào tạo bài bản và tích lũy nhiều kinh nghiệm qua các vị trí công tác trước đây. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, cùng tinh thần trách nhiệm cao, hai tân lãnh đạo sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành Hải quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, trao quyết định bổ nhiệm hai tân Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phát huy truyền thống của ngành Hải quan, đồng thời triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy. Cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Chi cục, các tân Phó Chi cục trưởng sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của Hải quan khu vực VIII và tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII, cũng đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với phẩm chất và năng lực của hai tân Phó Chi cục trưởng. Ông cho rằng, trong bối cảnh đổi mới, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, các đồng chí tân Phó Chi cục trưởng cần tiếp tục phát huy sáng tạo, đoàn kết cùng Đảng ủy và lãnh đạo Chi cục để nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Cảnh Thắng và Ngô Tùng Dương cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Hải quan, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh đã tin tưởng bổ nhiệm vào các vị trí mới. Các tân Phó Chi cục trưởng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, cống hiến hết mình và nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng tập thể lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, đoàn kết và phát triển.