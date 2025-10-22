Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm tân Phó cục trưởng Cục Kế hoạch -Tài chính

(TBTCO) - Ngày 21/10/2025, Bộ Tài chính đã tổ chức công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đã trao Quyết định số 3539/QĐ-BTC điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính kể từ ngày 20/10/2025.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Minh Tân. Ảnh: Thanh Tâm

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm bày tỏ niềm vui, gửi lời chúc mừng ông Nguyễn Minh Tân vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính tin tưởng giao đảm nhiệm những vị trí công tác mới.

Thứ trưởng tin rằng, với kinh nghiệm và năng lực của mình, tân Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính sẽ cùng tập thể lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác nội khối và giải ngân đầu tư công.

“Tôi mong rằng đồng chí Nguyễn Minh Tân cùng tập thể kãnh đạo Cục và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị sẽ triển khai ngay công việc, giao việc rõ người, rõ việc; xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh; đảm đương nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Bộ Tài chính giao” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Tâm

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Tân cảm ơn sự quan tâm của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

“Trên cương vị mới, tôi nhận thức rõ đây là một lĩnh vực rộng lớn, không chỉ liên quan đến dự toán ngân sách hàng năm mà còn bao gồm công tác quản lý tài sản, tài chính công sản và giải ngân vốn đầu tư. Tôi sẽ nỗ lực học hỏi, nhanh chóng hòa nhập với công việc và cùng tập thể lãnh đạo Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.” - ông Nguyễn Minh Tân phát biểu.