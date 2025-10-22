(TBTCO) - Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (sau đây gọi tắt là TMC) tổ chức Phiên chào giá mua Gạch Phosphate cao nhôm và Gạch cao nhôm phục vụ sản xuất tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên vào hồi 16h00' ngày 31/10/2025 tại Văn phòng Công ty TMC (địa chỉ: số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Kính mời đại diện quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư tham gia chào giá để bán toàn bộ số lượng hàng hóa của phiên chào giá này.

Thông tin chi tiết về Phiên chào giá:

1. Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa:

STT Tên hàng hóa, quy cách chất lượng Đơn vị tính Số lượng 1 Gạch phosphate cao nhôm: Kích thước: 250*250*90/70,2±0,5; Thành phần hóa học Al 2 O 3 ≥ 75%; Mật độ thể tích BD 2,90 g/cm3; Cường độ nén chịu nhiệt độ thường CCS Mpa ≥ 80%. Tấn 60,0 2 Gạch cao nhôm (Al 2 O 3 ); Kích thước 198*200*76,5/62,5±0,5; Thành phần hóa học: Al 2 O 3 ≥ 70%; Mật độ thể tích: 2,35 g/cm3; Độ xốp biểu kiến: ≤ 24 %; Độ bền nén nguội: ≥ 45 Mpa; Nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng 0,2Mpa: ≥ 1.450 0C. Tấn 30,0

Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa, điều kiện sử dụng tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên (Khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên).

2. Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, Phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ chào giá.

3. Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 08h00’ ngày 22/10/2025 đến 16h30’ ngày 30/10/2025 (trừ ngày nghỉ), tại phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty TMC: số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h00’ ngày 31/10/2025.

5. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá hàng hóa được đăng tải trên Thời báo Tài chính Việt Nam, thông báo trên trang mạng điện tử website www.vinacomin.vn và website www.kimloaimau.com.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Công ty TMC từ ngày phát hành đến hết ngày 31/10/2025.