Công ty cổ phần Than Núi Béo: Điểm đến của thợ lò

(TBTCO) - Bạn đang tìm kiếm một công việc ổn định, thu nhập cao, phúc lợi tốt và môi trường làm việc chuyên nghiệp? Hãy đến với Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin, một trong những đơn vị khai thác than hầm lò hàng đầu của ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, có trụ sở tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Với truyền thống gần 38 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin không ngừng đầu tư công nghệ, nâng cao đời sống cho công nhân, đặc biệt là đội ngũ thợ lò - lực lượng lao động nòng cốt của Công ty hiện nay.

Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức đón mừng tấn than hầm lò thứ 2 triệu trong tháng

Công ty có chế độ đãi ngộ thợ lò hấp dẫn: mức lương bình quân cao; được ở nhà tập thể đầy đủ tiện nghi; được ăn công nghiệp tự chọn; được hỗ trợ phương tiện vận chuyển trong và ngoài lò; được tắm giặt tại chỗ; được tập luyện trên sân thể thao hiện đại; được tắm khoáng nóng và đi du lịch cùng gia đình...

Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đang tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng mỏ xanh, mỏ hiện đại

Tại Công ty, thợ lò được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với công nghệ khai thác hiện đại, an toàn và có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề để phát triển lâu dài. Đội ngũ quản lý của Công ty tâm huyết, luôn đồng hành cùng người lao động.

Hãy lựa chọn điểm đến trong hành trình lập nghiệp của bạn tại Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin, nơi người thợ luôn được trân trọng, ghi nhận và vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn!

Liên hệ ngay với số điện thoại: 0819.293.388; 0912.380.158 để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục tuyển sinh, tuyển dụng!