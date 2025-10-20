Tỷ giá USD hôm nay (20/10): Thế giới giảm, trong nước và thị trường tự do ổn định

Sáng ngày 20/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.101 VND/USD. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,44%, xuống mức 98,54.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.896 VND/USD - 26.306 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.116 - 26.356 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.116 đồng 26.356 đồng Vietinbank 26.138 đồng 26.356 đồng BIDV 26.156 đồng 26.356 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.924 - 30.863 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.046 đồng 31.630 đồng Vietinbank 30.271 đồng 31.576 đồng BIDV 30.447 đồng 31.570 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 159 đồng - 176 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 170.11 đồng 179.97 đồng Vietinbank 170.11 đồng 179.61 đồng BIDV 172.51 đồng 179.89 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 20/10/2025 đi ngang so với phiên trước đó so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 27.240 - 27.360 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,44%, xuống mức 98,54.

Đồng USD bước vào tuần mới trong tâm thế yếu đi, khi nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất và nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chỉ số DXY đang hướng tới mức giảm mạnh nhất trong gần 3 tháng, chịu sức ép từ lo ngại về việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa, dữ liệu kinh tế kém tích cực và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Trong các phiên gần đây, đồng bạc xanh mất giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, đặc biệt là đồng EUR và yên. Các nhà phân tích cho rằng đà giảm của USD có thể kéo dài ít nhất trong ngắn hạn, khi nhà đầu tư gần như đã “đặt cược” vào việc Fed hạ lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10 hoặc tháng 12.

Yếu tố đáng chú ý nhất trong tuần này là tình trạng chính phủ Mỹ có thể tiếp tục bị đóng cửa. Việc thiếu dữ liệu chính thức như báo cáo việc làm, doanh số bán lẻ hay chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân khiến giới đầu tư mất định hướng, dẫn đến tâm lý giảm nắm giữ USD. Nếu tình trạng này kéo dài, đồng USD có thể tiếp tục suy yếu, do sự thiếu minh bạch trong dữ liệu, làm gia tăng rủi ro và thúc đẩy dòng vốn rời khỏi Mỹ.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và những bất ổn địa chính trị cũng khiến đồng USD khó hồi phục. Trong kịch bản cơ bản, đồng USD có thể dao động trong biên độ hẹp và tiếp tục xu hướng giảm nhẹ trong tuần tới. Nếu không có dữ liệu tích cực hoặc phát biểu cứng rắn từ Fed, chỉ số DXY khó vượt trở lại vùng cao của đầu tháng./.