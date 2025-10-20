Fubon Life Việt Nam ra mắt “lá chắn” tài chính trước 100 bệnh hiểm nghèo

(TBTCO) - Fubon Life Việt Nam vừa chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm bán kèm gia tăng quyền lợi bồi thường trong trường hợp người tham gia bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo: Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo (CIR01) – một giải pháp tài chính vững vàng, đồng hành cùng cả gia đình vượt qua những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Ảnh: T.L

Được xây dựng từ sự thấu hiểu sâu sắc mong muốn, nhu cầu bảo vệ tài chính ngày càng cao của người Việt trước rủi ro mắc bệnh hiểm nghèo có thể ập tới bất cứ lúc nào, CIR01 kế thừa triết lý “Bảo vệ từ gốc – An tâm sống khỏe” mà Fubon Life Việt Nam kiên định theo đuổi, sản phẩm được thiết kế linh hoạt, dễ dàng tích hợp vào các hợp đồng bảo hiểm chính nhằm mở rộng lớp bảo vệ tài chính cho khách hàng và người thân nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt trong những thời điểm cần nhất nguồn tài chính để trang trải các chi phí điều trị, phục hồi.

Theo đó, CIR01 có những điểm nổi bật như: Bảo vệ trước 100 bệnh hiểm nghèo phổ biến, bao gồm: ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy thận; Hỗ trợ tài chính ngay khi bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn đầu – khi khả năng phục hồi còn cao; Chi trả tăng cường nếu khách hàng mắc bệnh ung thư – giúp giảm nhẹ áp lực tài chính trong giai đoạn điều trị tích cực.

Cùng bảo vệ sức khỏe cả gia đình trong một hợp đồng duy nhất: Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo (CIR01) cho phép bảo vệ đồng thời nhiều thành viên trong gia đình chỉ trong một hợp đồng bảo hiểm. Trong đó một người là người được bảo hiểm chính và các thành viên khác (vợ/chồng, con) là người được bảo hiểm bổ sung trong cùng một hợp đồng bảo hiểm. Giải pháp này không chỉ mang đến sự bảo vệ toàn diện trước các rủi ro bệnh hiểm nghèo mà còn giúp tối ưu chi phí so với việc mua nhiều hợp đồng riêng lẻ. Nhờ đó, cả gia đình được an tâm trước những biến cố sức khỏe có thể xảy ra bất ngờ, đồng thời đơn giản hóa quá trình quản lý hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm hợp lý, dễ tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng, kể cả người có thu nhập trung bình.

Bà Lo, Mei-Fang – Tổng Giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng bệnh hiểm nghèo không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, mà còn có thể làm lung lay nền tảng tài chính của cả gia đình. Với Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng một giải pháp bảo vệ nhân văn và thiết thực – như một tấm khiên tài chính, tiếp thêm sức mạnh để khách hàng yên tâm chiến đấu với bệnh tật và giữ vững niềm tin vào tương lai”.

Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo (CIR01) không chỉ được đánh giá cao về quyền lợi tài chính rõ ràng, mà còn ghi điểm nhờ tính linh hoạt trong việc kết hợp với nhiều dòng sản phẩm chính hiện có tại Fubon Life Việt Nam. Khách hàng có thể dễ dàng tham gia thông qua mạng lưới tư vấn viên chuyên nghiệp, hoặc các văn phòng kinh doanh của Fubon Life Việt Nam tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành./.