Fubon Life Việt Nam chi trả gần 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng tử vong tại Hà Nội

(TBTCO) - Fubon Life Việt Nam vừa thông tin chính thức về việc tiếp nhận và tiến hành giải quyết quyền lợi bảo hiểm đối với một trường hợp khách hàng không may tử vong tại Hà Nội. Tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả gần 1 tỷ đồng, thể hiện rõ tinh thần nhân văn và cam kết của công ty trong việc đồng hành cùng khách hàng vượt qua những biến cố trong cuộc sống.

Ảnh: T.L

Cụ thể, khách hàng H.T.N., 31 tuổi, cư trú tại Hà Nội, đã tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với Fubon Life Việt Nam từ cuối năm 2018. Hợp đồng bao gồm sản phẩm chính là Phúc Bảo An Trường Thịnh, cùng hai sản phẩm bổ trợ là Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và Bảo hiểm hỗ trợ nằm viện và phẫu thuật

Tháng 5/2025, khách hàng không may tử vong đột ngột. Ngay sau khi nhận được thông báo từ phía gia đình khách hàng, Fubon Life Việt Nam đã nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định và xử lý yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo đúng quy định. Căn cứ theo điều khoản hợp đồng, Fubon Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tử vong cho Khách hàng với số tiền là 965.878.000 đồng.

Bà Lo, Mei – Fang - Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của khách hàng. Trong mọi hoàn cảnh, Fubon Life Việt Nam luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu. Việc nhanh chóng chi trả quyền lợi bảo hiểm không chỉ là nghĩa vụ theo hợp đồng, mà còn là cam kết nhân văn, giúp người thân khách hàng ổn định cuộc sống và vững vàng trước những khó khăn”.

Đây là minh chứng cho vai trò thiết thực của bảo hiểm nhân thọ trong việc bảo vệ tài chính, đặc biệt với những đối tượng dễ tổn thương nhất như trẻ nhỏ - giúp đảm bảo cuộc sống và tương lai không bị gián đoạn khi mất đi trụ cột gia đình.

Là một dòng sản phẩm kết hợp giữa yếu tố bảo vệ tài chính trước rủi ro và tích lũy giá trị cho tương lai, Phúc Bảo An Trường Thịnh được thiết kế linh hoạt, cho phép khách hàng chủ động lựa chọn số tiền bảo hiểm, thời hạn hợp đồng cũng như các quyền lợi bổ trợ phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và khả năng tài chính cá nhân.

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ khi không may gặp rủi ro như tử vong, bệnh hiểm nghèo hay chi phí nằm viện, sản phẩm còn giúp khách hàng định hướng kế hoạch tài chính dài hạn cho gia đình và người thân - đặc biệt hữu ích trong các mục tiêu như giáo dục con cái, an dưỡng tuổi già hoặc đảm bảo an toàn tài chính khi thu nhập giảm sút.

Với triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm”, Phúc Bảo An Trường Thịnh không chỉ là một hợp đồng bảo hiểm, mà còn là điểm tựa vững chắc, giúp khách hàng an tâm theo đuổi các mục tiêu sống mà không bị gián đoạn bởi những biến cố trong cuộc đời./.