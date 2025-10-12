(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính đến tháng 9/2025, thị trường có 86 doanh nghiệp bảo hiểm với tổng tài sản ước đạt 1.076.991 tỷ đồng. Doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng ước đạt 171.710 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 922.399 tỷ đồng, tăng 12,22% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, lũy kế từ 15/12/2024 đến 14/9/2025, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 13.328 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, với tổng trị giá hàng vi phạm khoảng 17.695 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 664,12 tỷ đồng.
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/9/2025, Kho bạc Nhà nước đã phát hành khoảng 255.688 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 51,13% kế hoạch năm (500.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành bình quân là 9,97 năm. Lãi suất bình quân đạt 3,01%/năm, tăng 0,49%/năm so với bình quân cả năm 2024.
(TBTCO) - Tại TP. Hồ Chí Minh, nguồn cung duy trì tăng ở cả căn hộ và nhà liền thổ. Giá căn hộ mới mở bán tăng 5 - 8% so với mặt bằng chung. Eaton Park được rao bán 8.400 USD/m² và các sản phẩm sắp ra mắt (Palm City, CT5 thuộc The Global City) thiết lập mặt bằng giá mới. Sự phân hóa giá bán bất động sản tuỳ theo vị trí và thương hiệu.
(TBTCO) - Thay vì phải trực tiếp dành 20% quỹ đất trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội, quy định mới cho phép chủ đầu tư được phép nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất, kèm theo đó, sẽ phải nộp bổ sung khoản tiền được tính bằng 3%/năm tiền sử dụng đất của diện tích này, theo tiến độ hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt.
(TBTCO) - Tại Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào chiều 12/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã trình bày tham luận một số vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tư tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh tác động thông tin đa chiều đối với lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.
(TBTCO) - Tại TP. Hồ Chí Minh, nguồn cung duy trì tăng ở cả căn hộ và nhà liền thổ. Giá căn hộ mới mở bán tăng 5 - 8% so với mặt bằng chung. Eaton Park được rao bán 8.400 USD/m² và các sản phẩm sắp ra mắt (Palm City, CT5 thuộc The Global City) thiết lập mặt bằng giá mới. Sự phân hóa giá bán bất động sản tuỳ theo vị trí và thương hiệu.
(TBTCO) - Thay vì phải trực tiếp dành 20% quỹ đất trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội, quy định mới cho phép chủ đầu tư được phép nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất, kèm theo đó, sẽ phải nộp bổ sung khoản tiền được tính bằng 3%/năm tiền sử dụng đất của diện tích này, theo tiến độ hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt.
(TBTCO) - Tại Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào chiều 12/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã trình bày tham luận một số vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tư tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh tác động thông tin đa chiều đối với lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng pháp luật là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng của hệ thống pháp luật, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước, đảm bảo sự thành công trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước trong kỷ nguyên mới.
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính đến tháng 9/2025, thị trường có 86 doanh nghiệp bảo hiểm với tổng tài sản ước đạt 1.076.991 tỷ đồng. Doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng ước đạt 171.710 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 922.399 tỷ đồng, tăng 12,22% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - MB đã cùng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an triển khai “Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID năm 2025” nhằm ứng dụng giải pháp công nghệ để huy động, tiếp nhận và trao tặng nhanh nhất tấm lòng của nhân dân cả nước đến đồng bào tại các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ.
(TBTCO) - Thảo luận tại tổ trong phiên làm việc chiều 12/10 của Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn nữa, vượt qua giới hạn của chính mình, nhất là trong huy động nguồn lực phát triển, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
(TBTCO) - Phiên thảo luận của Tổ số 7 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ góp ý các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các ý kiến không chỉ khái quát những nội dung đã góp ý, mà còn đi sâu phân tích, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các dự thảo Văn kiện.
(TBTCO) - Các đại biểu đánh giá cao việc cập nhật, bổ sung chủ đề Đại hội và phương châm "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân, sát dân" phản ánh tinh thần trách nhiệm, mang tính thực tiễn rất cao.
Giá vàng thế giới sáng nay lao dốc không phanh khi giảm tới gần 2% trong 24 giờ qua. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng miếng vẫn neo ở mức cao nhất trong lịch sử, với 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá heo hơi hôm nay (10/10) tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, miền Nam là khu vực có mức giảm mạnh nhất, có nơi giảm đến 2.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 50.000 đồng/kg đến 55.000 đồng/kg.
Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước hôm nay (12/10) tiếp đà tăng so với sáng qua. trong khi vàng thế giới khép lại tuần giao dịch với xu hướng tăng mạnh. Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay đã tăng 2,7%.
Sáng ngày 11/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.128 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,69%, hiện ở mức 98,85.
Sáng ngày 12/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.128 VND/USD. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức 98,85.
Sáng ngày 10/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.128 VND/USD, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,49%, hiện ở mức 99,40.
(TBTCO) - Số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho thấy, tính đến ngày 10/10, thiệt hại do bão số 10 và số 11 gây ra ước tính khoảng 1.674 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.
(TBTCO) - Đầu tháng 10/2025, miền Bắc và miền Trung liên tiếp hứng chịu hai cơn bão lớn (bão số 10 và bão số 11) gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Trước tình hình đó, Bảo hiểm BIC đã nhanh chóng triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ khách hàng và người dân ứng phó, khắc phục hậu quả sau thiên tai.
(TBTCO) - Trong 9 tháng năm 2025, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 64.400 tỷ đồng, tăng 10,1%. Các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm tốt, chỉ số về doanh thu, đầu tư tăng trưởng tích cực…, kỳ vọng sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.
(TBTCO) - Bảo hiểm Bảo Việt luôn duy trì trạng thái sẵn sàng 24/7, chủ động triển khai các đoàn công tác tới vùng chịu ảnh hưởng, phối hợp cùng khách hàng kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất, nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng trong mọi hoàn cảnh.