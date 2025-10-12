(TBTCO) - Thay vì phải trực tiếp dành 20% quỹ đất trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội, quy định mới cho phép chủ đầu tư được phép nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất, kèm theo đó, sẽ phải nộp bổ sung khoản tiền được tính bằng 3%/năm tiền sử dụng đất của diện tích này, theo tiến độ hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt.