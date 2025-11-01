Bảo hiểm DBV vượt 3.000 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, vững ngôi đầu mảng xe cơ giới

(TBTCO) - Đến cuối tháng 10/2025, Bảo hiểm DBV ghi nhận phí bảo hiểm gốc đạt 3.010 tỷ đồng, tăng 30% cùng kỳ và cao nhất trong lịch sử hoạt động. Hai nghiệp vụ chủ lực là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người chiếm 77% doanh thu, trong đó bảo hiểm xe cơ giới giữ vị thế số 1 thị trường. DBV đang khẳng định lợi thế cạnh tranh qua chiến lược “kiềng ba chân”.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV - mã Ck: VNI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025.

Báo cáo tài chính do Bảo hiểm DBV công bố cho thấy, trong quý III/2025, hoạt động kinh doanh đã cải thiện rõ rệt. Điểm sáng lớn nhất đến từ mảng kinh doanh bảo hiểm cốt lõi. Doanh thu phí bảo hiểm đạt 810,1 tỷ đồng, tăng 28,3%; trong đó, phí bảo hiểm gốc tăng tới 42% lên 929,1 tỷ đồng. Ngược lại, phí nhượng tái giảm 5,5%, giúp doanh thu phí bảo hiểm thuần tăng mạnh 61,6%, đạt 514 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty không còn chịu áp lực lớn từ trích lập dự phòng như năm trước, nhờ vậy, lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm bật tăng mạnh lên 85,2 tỷ đồng, gấp gần 22 lần cùng kỳ.

Ngoài ra, hoạt động tài chính đóng góp tích cực đem lại 40,7 tỷ đồng, tăng 10,6% nhờ doanh thu đầu tư tài chính tăng 12,5%. Tổng cộng, hai mảng bảo hiểm và tài chính tạo ra khoảng 126 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tạo nền cho sự cải thiện chung.

Ở chiều ngược lại, chi bồi thường quý III/2025 tăng lên 347,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi khác cũng tăng nhờ mở rộng quy mô. Nhờ nền tảng doanh thu tăng trưởng vững giúp sinh lời từ hoạt động bảo hiểm, tài chính, DBV đang tạo đà cho giai đoạn tái cấu trúc sắp tới.

Lập kỷ lục doanh thu phí bảo hiểm gốc Lũy kế 9 tháng 2025, Bảo hiểm DBV ghi nhận phí bảo hiểm gốc đạt 2.547 tỷ đồng; đến tháng 10/2025 đã lên tới 3.010 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử hoạt động, tăng 30% cùng kỳ và nằm trong nhóm doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất thị trường. Với hơn 100 chi nhánh trên toàn quốc, DBV tạo dựng lợi thế cạnh tranh khác biệt thông qua chiến lược “kiềng ba chân” gồm: mạng lưới rộng - công nghệ mạnh - con người tinh.

Tính chung 9 tháng 2025, lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm DBV đạt 15,9 tỷ đồng, đảo chiều so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ phần kinh doanh bảo hiểm cốt lõi phục hồi mạnh và gánh được các chi phí phát sinh.

Theo đó, động lực lớn nhất đến từ tăng trưởng phí gốc tăng tới 25% lên 2.547 tỷ đồng; phí nhượng tái chỉ tăng 2,6%, giúp doanh thu phí bảo hiểm thuần tăng 33,6% lên 1.512 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cấu phần bồi thường và dự phòng “dịu” hơn nhiều so với cùng kỳ; tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng 6,4% lên 552,8 tỷ đồng, mức tăng này thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng doanh thu.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Từ đó, góp phần kéo lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm từ 84,7 tỷ lên 215,9 tỷ đồng, tăng 154,9% so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả rõ rệt từ chiến lược tái cấu trúc toàn diện mà DBV đang triển khai. Cùng với đó, lợi nhuận tài chính đạt 107 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ, tiếp tục là nguồn thu quan trọng.

Cũng theo Tập đoàn Bảo hiểm DBV, hai nghiệp vụ thế mạnh là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 77% tổng doanh thu tính đến cuối tháng 10/2025. Trong đó, riêng bảo hiểm xe cơ giới đạt 1.900 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế số 1 thị trường./.