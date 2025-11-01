60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Ngày 31/10, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chính thức ký Quyết định 3352/QĐ-CT ban hành Kế hoạch triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Kế hoạch được triển khai rộng rãi trên toàn quốc; thời gian thực hiện trong 60 ngày, bắt đầu từ 1/11/2025 đến 30/12/2025.

Đảm bảo người nộp thuế thực hiện thủ tục thuế “1 chạm”

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện chuyển đổi thực chất mô hình quản lý thuế từ phương pháp khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh theo hướng dẫn của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị quyết 68-NQ/TW, Nghị quyết 198/2025/QH15 và các quy định pháp luật khác.

Triển khai kế hoạch, cơ quan thuế các cấp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ để các hộ, cá nhân kinh doanh khoán hiểu biết và tự giác chuyển đổi sang hộ kê khai. Tăng cường tuân thủ tự nguyện, minh bạch và công bằng trong việc kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh; hình thành thói quen chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ để các hộ, cá nhân kinh doanh khoán hiểu biết và tự giác chuyển đổi sang hộ kê khai. Ảnh: TN

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý điện tử, kết nối đồng bộ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế đảm bảo người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế “1 chạm”.

Triển khai kịp thời, thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” ban hành kèm theo Quyết định số 3389/QĐ-BTC ngày 6/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kết thúc 60 ngày cao điểm, Cục Thuế sẽ tổ chức đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chuyển đổi mô hình từ hộ khoán sang hộ kê khai.

Bên cạnh việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến quản lý thuế hộ kinh doanh được bổ sung hoặc ban hành mới theo đúng kế hoạch, Cục Thuế còn đặt chỉ tiêu đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026. Đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai, và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ phải thực hiện đăng ký và sử dụng. Đảm bảo 100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng.

Xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24h. Giao chỉ tiêu hộ khoán cần chuyển đổi, triển khai sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, rà soát dữ liệu các Thuế tỉnh, thành phố.

Triển khai đa kênh tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế

Để kế hoạch được triển khai có hiệu quả, ngành Thuế đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế chính sách đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất trong chính sách và thực thi giữa các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố và cơ quan thuế các cấp; thúc đẩy chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin tích hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch.

Tại kế hoạch, lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chú trọng tuyên truyền về lợi ích và nghĩa vụ khi hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp; mục đích của việc chuyển đổi để đảm bảo minh bạch, công bằng hơn; quyền lợi mà hộ kinh doanh được hưởng khi chuyển đổi lên doanh nghiệp; các công việc cần chuẩn bị để chuyển đổi. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Công chức thuế hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng phần mềm bán hàng, xuất hóa đơn. Ảnh: TN

Xây dựng thông điệp truyền thông: “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”.

Bên cạnh công tác hỗ trợ đa dạng, triển khai các chương trình hỗ trợ hiệu quả phù hợp với từng ngành nghề, quy mô, đặc tính của các hộ kinh doanh, ngành Thuế chủ động tổng hợp vướng mắc để xây dựng tài liệu hỗ trợ người nộp thuế; tổ chức hội nghị tập huấn để giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi phương thức kê khai thuế.

Đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để có các chính sách hỗ trợ về thiết bị, chi phí dịch vụ cho hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu triển khai. Phối hợp với các hiệp hội, đại lý thuế, công ty kế toán kiểm toán để triển khai công tác tuyên truyền, hỗ trợ (miễn phí) cho hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi mô hình.

Cục Thuế chỉ đạo các Thuế tỉnh, thành phố báo cáo hàng tuần (trước 16h00 thứ Sáu hàng tuần) về tiến độ thực hiện các nội dung của Kế hoạch 60 ngày cao điểm. Báo cáo gửi qua đường công văn điện tử và hệ thống quản lý điều hành của Cục Thuế (qua Ban Pháp chế, Ban nghiệp vụ thuế) để tổng hợp.

Xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm hộ kinh doanh. Các chương trình hỗ trợ được triển khai dưới hình thức lớp tập huấn chuyên đề ngắn, xây dựng video hướng dẫn,... Hình thức hỗ trợ trực tuyến cũng được đẩy mạnh qua tổng đài/đường dây nóng, qua kênh mạng xã hội (Facebook, Zalo OA) kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại (AI, chatbot) đảm bảo hộ kinh doanh hỏi là được giải đáp ngay theo mô hình “chăm sóc khách hàng”.

Hỗ trợ hộ kinh doanh giai đoạn trước và đầu chuyển đổi để hộ kinh doanh hiểu và nắm bắt được các nội dung về thủ tục thuế, tránh bị xử phạt về vi phạm hành chính theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”.

Triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp/ trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các chương trình, các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại,… để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp.

Đảm bảo xử lý 100% vướng mắc của hộ kinh doanh. Thuế tinh, thành phố/ Thuế cơ sở là đơn vị tiếp nhận, xử lý vướng mắc của hộ kinh doanh. Đối với vướng mắc phức tạp liên quan đến vướng mắc về chính sách, lỗi ứng dụng gửi về Cục Thuế để giải quyết.

Cục Thuế chỉ đạo Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát. Rà soát dữ liệu hóa đơn của hộ kinh doanh để đối chiếu doanh thu, đặc biệt đối với các hộ có doanh thu tăng nhưng không chuyển đổi. Giám sát việc lập và sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh thuộc trách nhiệm quản lý; xử lý hành vi không xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; rà soát phát hiện, xử lý đối với các hộ kinh doanh cố ý gian lận kê khai doanh thu để không thuộc diện phải nộp thuế đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh

Tăng cường quản lý thuế đối với người nộp thuế kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp nước ngoài. Tăng cường rà soát, phát hiện để chống sót lọt hộ kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế và nộp thuế để đưa vào diện quản lý./.