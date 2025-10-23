(TBTCO) - Sáng 23/10, được sự ủng hộ của Cục Thuế và sự đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) cùng Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Công ty Cổ phần Misa tổ chức Lễ công bố chương trình Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW. Chương trình nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai dành cho hộ kinh doanh.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, bà Đinh Thị Thúy - Phó Chủ tịch HĐQT MISA cho rằng, chủ trương xóa bỏ thuế khoán là bước chuyển quan trọng trong hành trình hiện đại hóa hệ thống thuế Việt Nam. Để thực hiện được chủ trương này, đòi hỏi có sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

“Với 31 năm tiên phong trong chuyển đổi số ngành tài chính - kế toán, Misa cam kết hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế minh bạch, chuẩn xác và thuận lợi nhất, góp phần xây dựng nền kinh tế số công bằng, bền vững và lấy người dân làm trung tâm” - bà Thúy nhấn mạnh.

Mở đường cho hộ kinh doanh tiến vào kỷ nguyên mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính đã chia sẻ chủ trương chính sách và lộ trình đồng hành cùng hộ kinh doanh khi xoá bỏ thuế khoán.

Theo ông Mai Sơn, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về quản lý thuế công bằng, minh bạch và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Các đại biểu tham gia lễ bấm nút trao tặng phần mềm cho hộ kinh doanh. Ảnh: TN

Đến nay, 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ khoán chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Những con số này cho thấy sự chuyển biến tích cực của chính sách, khả năng thích ứng nhanh và chủ động của hộ kinh doanh trước giai đoạn thay đổi lớn.

Theo đại diện Cục Thuế, mục tiêu trọng tâm là giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, an toàn, minh bạch và hiện đại. Theo đó, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như nghiên cứu, sửa đổi chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn thực tế; đơn giản hóa chế độ kế toán và ứng dụng công nghệ dễ sử dụng. Hiện cơ quan thuế đang hoàn thiện khung pháp lý theo ba trọng điểm: sửa đổi Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan, xây dựng chính sách quản lý riêng cho nhóm hộ kinh doanh, và phát triển chế độ kế toán đơn giản gắn với ứng dụng công nghệ số - hướng tới một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm.

“Trên nền tảng chính sách đó, các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương vào đời sống” - ông Mai Sơn khẳng định.

Misa tiên phong hành động hỗ trợ hộ kinh doanh

Với tinh thần tiên phong, Misa công bố chương trình tặng miễn phí phần mềm Misa eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai. Chương trình được đánh giá là giải pháp thiết thực, kịp thời, giúp hộ kinh doanh giảm chi phí tuân thủ, hạn chế sai sót và làm quen với phương thức quản lý thuế minh bạch hơn.

Theo chương trình, Misa tặng 3 tháng sử dụng miễn phí phần mềm Misa eShop, kèm theo 1 năm sử dụng miễn phí chữ ký số và 5.000 hóa đơn điện tử. Bộ công cụ “6 trong 1” hỗ trợ hộ kinh doanh từ quản lý bán hàng - xuất hóa đơn - ký số - ghi sổ kế toán - kê khai thuế - kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax giúp quy trình “Khai - Ký - Nộp” trên một nền tảng duy nhất.

Không chỉ tặng phần mềm, Misa còn cử nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho các hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng phần mềm Misa eShop để bán hàng, xuất hóa đơn, kê khai thuế tại chợ. Ảnh: TN

Ngoài ra, Misa eShop còn được thiết kế để đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh, từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu đến khi phát triển thành doanh nghiệp, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và bền vững.

“Misa cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành Thuế và cộng đồng hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi, để mỗi bước chuyển đổi không chỉ thuận lợi hôm nay, mà còn bền vững cho tương lai” - bà Đinh Thị Thúy - Phó Chủ tịch HĐQT Misa.

Ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch VINASME đánh giá chương trình của Misa là hành động kịp thời và mang tính xã hội cao, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW và hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với mô hình quản lý mới, nâng cao năng lực điều hành và tuân thủ thuế. Là hội viên VINASME, Misa được kỳ vọng tiếp tục tiên phong chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số khu vực hộ kinh doanh, góp phần vào sự phát triển minh bạch, hiện đại của kinh tế tư nhân Việt Nam.

Ở góc nhìn chuyên môn, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam nhận định rằng, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai là cải cách quan trọng trong hiện đại hóa quản lý thuế, giúp minh bạch doanh thu, công bằng nghĩa vụ thuế và giảm rủi ro cho cả cơ quan thuế lẫn người nộp thuế.

Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam nhấn mạnh thêm, sự phối hợp giữa cơ quan thuế, các tổ chức tư vấn và doanh nghiệp công nghệ như Misa là điều kiện tiên quyết giúp hộ kinh doanh kê khai thuận lợi, quản lý sổ sách dễ hiểu, an toàn, từng bước nâng cao năng lực quản trị và minh bạch tài chính.

Khi công nghệ chạm đến từng hộ kinh doanh, đó không chỉ là câu chuyện chuyển đổi số, mà là hành trình kiến tạo một thế hệ kinh doanh mới - minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và tự tin hội nhập vào nền kinh tế số./.