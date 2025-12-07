Sắp diễn ra hội thảo thuế, kế toán, kiểm toán 2025 - 2026 và khám phá ưu đãi thuế ASEAN

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ, chăm sóc và tri ân khách hàng của Hinh Lam, nhất là đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại hai khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tới đây Hinh Lam sẽ tổ chức Hội thảo thuế, kế toán, kiểm toán 2025 -2026 và khám phá ưu đãi thuế Đông Nam Á.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thuế Hinh Lam cho biết, thông qua hội nghị khách hàng và chia sẻ chuyên đề “Thuế và Kế toán, Kiểm toán 2025 -2026: Cập nhật chính sách và khám phá ưu đãi thuế Đông Nam Á”, Hinh Lam hy vọng đây sẽ là nhịp cầu kết nối với các chuyên gia về thuế quốc tế và Việt Nam, nhằm chia sẻ, tư vấn cho khách hàng nắm bắt kịp thời chính sách thuế, kế toán, kiểm toán năm 2025 và cập nhật những sửa đổi, bổ sung quan trọng về chính sách thuế trong năm 2026…

Đó là những nội dung cần lưu ý mà mọi chủ đầu tư trong nước cũng như FDI, hay giám đốc tài chính, kế toán trong doanh nghiệp đều cần phải nắm vững để tránh rủi ro phạt và truy thu thuế, góp phần tối ưu chi phí thuế cho doanh nghiệp và gia tăng tính tuân thủ của người nộp thuế.

Hội nghị tập trung vào 3 chuyên đề chính gồm: Chính sách thuế và ưu đãi thuế tại khu vực Đông Nam Á, tổng quan môi trường thuế và ưu đãi thuế ASEAN, so sánh mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân tiêu biểu, các lưu ý về thủ tục và cam kết để hưởng ưu đãi thuế, khám phá các chính sách ưu đãi trọng điểm của HongKong (Trung Quốc) và một số quốc gia thu hút đầu tư hàng đầu Đông Nam Á như: Singapore, Thái Lan, Malaysia…

Ban Tổ chức hội thảo cũng cập nhật chính sách mới về thuế năm 2025 - 2026, những thay đổi cốt lõi về chính sách thuế, những điểm mới sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn điện tử, quy định mới nhất về quy trình, quản lý rủi ro và tuân thủ pháp luật thuế…; cập nhật kiến thức mới về kế toán, kiểm toán, xu hướng chuyển đổi kế toán và kiểm toán tại Việt Nam…

Ngoài ra, phần thảo luận và hỏi đáp chuyên sâu giữa các diễn giả là chuyên gia về thuế, kế toán, kiểm toán quốc tế và Việt Nam với các doanh nghiệp trong nước cùng các doanh nghiệp FDI cũng sẽ tổ chức.

“Đây là cơ hội giao lưu, chia sẻ để các doanh nghiệp không chỉ khám phá chiến lược tối ưu thuế tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực mà còn nắm vững quy định bắt buộc tuân thủ pháp luật thuế, kế toán, kiểm toán của Việt Nam trong năm 2025 - 2026 đang có nhiều sửa đổi, bổ sung” - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn thuế Hinh Lam kỳ vọng./.