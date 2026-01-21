Ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ của Bộ Tài chính

(TBTCO) - Ngày 16/1/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BTC, nhằm đảm bảo công tác kiểm toán nội bộ được thực hiện thống nhất, rõ ràng trong tất cả các khâu; góp phần hoàn thành mục tiêu của kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ năm 2015 của Bộ Tài chính.

Quy trình kiểm toán nội bộ theo Quyết định số 79 gồm có 7 điều (từ điều 4 đến điều 10) quy định và hướng dẫn chi tiết về: Phương thức đánh giá rủi ro; Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm; Kế hoạch từng cuộc kiểm toán; Cách thức thực hiện công việc kiểm toán; Lập và gửi báo cáo kiểm toán; Theo dõi, giám sát chỉnh sửa sau kiểm toán, theo dõi thực hiện kiến nghị sau kiểm toán; Lưu hồ sơ, tài liệu kiểm toán.

Cán bộ Phòng Kiểm tra, kiểm toán nội bộ thuộc Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính triển khai thực hiện các quy trình kiểm toán nội bộ . Ảnh: Đức Minh

Quy trình kiểm toán nội bộ này áp dụng cho hoạt động kiểm toán nội bộ đối với tất cả các lĩnh vực, các đơn vị thuộc cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính, bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ do Cục Kế hoạch – Tài chính trực tiếp thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Theo hướng dẫn, phương pháp đánh giá rủi ro là việc tập hợp các số liệu, các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ để xác định, phân tích và đánh giá mức độ rủi ro đối với các đơn vị trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược/hoạt động/tuân thủ/tài chính.

Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ là theo phương pháp “định hướng theo rủi ro”, ưu tiên tập trung nguồn lực để kiểm toán các đơn vị, bộ phận, quy trình được đánh giá có mức độ rủi ro cao.

Kế hoạch kiểm toán được xây dựng dựa trên sự ưu tiên của kiểm toán bằng phương pháp định hướng theo rủi ro, có xem xét đến ý kiến của thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kế hoạch kiểm toán đảm bảo không chồng chéo về nội dung, đối tượng trong cùng thời kỳ kiểm toánvới kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Trước 20/12 hàng năm, Phòng Kiểm tra, kiểm toán nội bộ báo cáo Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính trình Bộ trưởng Bộ Tài chính kế hoạch kiểm toán để xem xét và phê duyệt.

Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, báo cáo khảo sát và các nội dung có liên quan, Phòng Kiểm tra, kiểm toán nội bộ trình Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính ban quyết định kiểm toán chi tiết từng đơn vị./.