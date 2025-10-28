Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ khai thuế, tính thuế theo mức doanh thu thực tế

(TBTCO) - Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh căn cứ mức doanh thu thực tế hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tự xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, đối tượng không phải nộp thuế.

Từ ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) trong đó có quy định về khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đã chỉnh lý Điều 13 quy định về khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh căn cứ mức doanh thu thực tế hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tự xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, đối tượng không phải nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Kỹ thuật viên Misa hỗ trợ hộ kinh doanh bán hàng, xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế trên phần mềm. Ảnh: TN

Trường hợp tự xác định có mức doanh thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế, đối tượng không phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế;

Trường hợp xác định có mức doanh thu hằng năm thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Đối với các loại thuế khác và các khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế, tính thuế đối với từng loại thuế theo kỳ tính thuế. Cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu quản lý thuế cung cấp thông tin để hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong việc khai thuế và tính thuế.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác:

Trường hợp có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác có chức năng thanh toán, tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác (trong nước hoặc nước ngoài) có trách nhiệm khấu trừ, kê khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

Trường hợp có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác không có chức năng thanh toán, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo quy định.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này và phạm vi trách nhiệm, cách thức các tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác thực hiện khấu trừ, kê khai thay và nộp thay số thuế đã khấu trừ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Bộ Tài chính quy định hồ sơ, thủ tục kê khai doanh thu, kê khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế, chế độ kế toán áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”.

Thuyết minh cho đề xuất, Bộ Tài chính cho biết, để thực hiện chủ trương bỏ hình thức khoán thuế theo Nghị quyết 68-NQ/TW, Cục Thuế đã ban hành kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 68 và triển khai xây dựng Đề án “hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ hình thức thuế khoán”.

Đề án đưa ra giải pháp tổng thể về hoàn thiện chính sách và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trong đó đề xuất sửa đổi luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, sửa đổi về chế độ kế toán; xây dựng quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh theo phương thức tự kê khai; tăng cường ứng dụng công nghệ số, hóa đơn điện tử, phát triển các nền tảng số dùng chung (hệ thống ứng dụng tính thuế tự động từ dữ liệu hóa đơn điện tử, phát triển và cung cấp gói phần mềm kế toán, lập hóa đơn và kê khai thuế), ứng dụng công nghệ trong quản lý rủi ro và xây dựng cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh hướng tới mọi hộ kinh doanh đều sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai nộp thuế điện tử, nâng cao tính minh bạch và mức độ tuân thủ của người nộp thuế.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tại Đề án, Bộ Tài chính xây dựng nội dung chính sách về khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Điều 13 dự thảo Luật.

Theo đó: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh truyền thống hoặc thương mại điện tử thực hiện kê khai, tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu, thuế suất và phương pháp tính thuế quy định của các luật thuế. Trường hợp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử thì hệ thống quản lý thuế sẽ hỗ trợ việc khai, tính thuế.

Đối với các hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trên nền tảng thương mại điện tử có chức năng thanh toán thì các nhà quản lý nền tảng thương mại điện tử này có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thay số thuế đã khẩu trừ của hộ, cá nhân kinh doanh./.