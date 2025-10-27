(TBTCO) - Trong quý III/2025, Bảo hiểm ABIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 67,7 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh suy giảm rõ rệt qua các quý trong năm 2025, khi lợi nhuận quý III giảm 17% so với quý II và 33% so với quý I.

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC - mã Ck: ABI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm đạt 609,3 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Phí bảo hiểm gốc tăng 15% lên gần 613,7 tỷ đồng, trong khi chi phí nhượng tái bảo hiểm cũng tăng mạnh 31,6%, lên gần 113 tỷ đồng, cho thấy công ty chia sẻ nhiều hơn rủi ro cho các đối tác tái bảo hiểm.

Đáng chú ý, chi bồi thường bảo hiểm tăng 6,8% lên 187 tỷ đồng, phản ánh rủi ro tổn thất vẫn cao. Tuy nhiên, tổng chi bồi thường quý III lại giảm mạnh 23,3% chủ yếu do biến động dự phòng. Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng giảm gần 10% xuống còn 419,6 tỷ đồng.

Lãi trước thuế hơn 250 tỷ đồng, song sụt giảm qua các quý Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm ABIC ghi nhận lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm đạt 606 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận tài chính giảm 3,7%, còn 115 tỷ đồng. Tính chung lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 250,5 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ, hoàn thành 80% kế hoạch năm 2025; tuy nhiên lợi nhuận của công ty đang cho thấy sự sụt giảm qua các quý.

Như vậy, trong quý III, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ABIC tăng ấn tượng 159,5% so với cùng kỳ, lên 189,7 tỷ đồng (tương ứng tăng 116,6 tỷ đồng). Tuy vậy, kết quả này suy giảm so với hai quý đầu năm, thấp hơn 10,2% so với quý II/2025 và thấp hơn 7,6% so với quý I/2025.

Hoạt động tài chính đóng góp tích cực với lãi gộp 39,4 tỷ đồng, tăng 11%, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngắn hạn 3.445,8 tỷ đồng tại ngân hàng mẹ (tăng gần 300 tỷ đồng so với đầu năm).

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tiếp tục tăng 24,7%, cho thấy hiệu quả vận hành chưa cải thiện.

Tựu trung, sau khi trừ đi các khoản chi phí, ABIC lãi trước thuế 67,7 tỷ đồng, đảo chiều với khoản lỗ 20,1 tỷ đồng cùng kỳ quý III/2024 - quý lỗ hiếm hoi trong lịch sử hoạt động. Tuy nhiên, mức lãi này giảm qua các quý, tương ứng giảm 17% so với quý II/2025 và giảm tới 33% so với quý I/2025.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của ABIC đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tới 74% tổng tài sản, tương đương gần 3.446 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng mẹ. Tài sản tái bảo hiểm đạt gần 428 tỷ đồng (tăng 6%).

Ở diễn biến có liên quan, đầu tháng 8/2025, Bảo hiểm ABIC bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thái. ABIC dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào tháng 12 tới, với ngày chốt danh sách cổ đông là 5/11/2025. Đại hội sẽ miễn nhiệm hai thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, đồng thời bầu bổ sung nhân sự mới, cùng thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội.

Quý III/2025, Công ty đã chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tổng tỷ lệ 40%. Sau khi hoàn thành, công ty tăng vốn điều lệ lên 1.013,5 tỷ đồng từ mức 723,9 tỷ đồng./.