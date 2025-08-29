(TBTCO) - Bảo hiểm ABIC vừa bị cơ quan thuế xử phạt hành chính với số tiền gần 691 triệu đồng do vi phạm nghĩa vụ thuế, trong đó phần lớn đến từ thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn duy trì lợi nhuận ổn định, đồng thời chuẩn bị trả cổ tức, tăng vốn điều lệ.

Ngày 25/8, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC - mã Ck: ABI) nhận được Quyết định số 976/QĐ-DNL ngày 20/8/2025 của Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với ABIC.

Theo quyết định, ABIC phải nộp tổng cộng 690,6 triệu đồng bao gồm tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp. Trong đó, thuế giá trị gia tăng bị điều chỉnh tăng 6,5 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 bị điều chỉnh tăng tới 661,2 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân năm 2024 bị điều chỉnh tăng 22,9 triệu đồng.

Tính đến cuối năm 2024, số thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Bảo hiểm ABIC là 25,4 tỷ đồng, tăng 8,3 tỷ đồng so với đầu năm (hơn 17 tỷ đồng). Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 14,7 tỷ đồng (khoảng 57,9%), tiếp đến là thuế giá trị gia tăng 9 tỷ đồng (khoảng 35,7%) và thuế thu nhập cá nhân 1,6 tỷ đồng (khoảng 6,4%). Khoản “thuế khác” không còn nợ.

Trong năm 2024, ABIC phát sinh nghĩa vụ thuế 128,8 tỷ đồng và đã nộp 120,5 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 93,6% nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm. Nếu tính cả số dư nợ đầu kỳ, tỷ lệ thực hiện đạt khoảng 82,6%. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm phần lớn, do đó doanh nghiệp cần kê khai đầy đủ, đúng quy định, theo dõi sát sao việc tạm nộp và quyết toán để tránh phát sinh tiền chậm nộp.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, ABIC ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 36,6 tỷ đồng, các khoản chi phí không hợp lệ không được khấu trừ giảm còn 36,5 triệu đồng.

Bảo hiểm ABIC bị truy thu và xử phạt về thuế hàng trăm triệu đồng. Ảnh: T.L.

Ở diễn biến có liên quan, Bảo hiểm ABIC vừa công bố nghị quyết về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, thời điểm chốt danh sách là ngày 12/9 sắp tới.

Theo kế hoạch, ABIC sẽ phát hành gần 14,5 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến đạt khoảng 145 tỷ đồng, nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Song song với đó, ABIC dự kiến phát hành thêm gần 14,5 triệu cổ phiếu (tương ứng 20% số cổ phiếu đang lưu hành) từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là quỹ đầu tư phát triển. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành cũng vào khoảng 145 tỷ đồng.

Nếu cả hai đợt phát hành được triển khai thành công, vốn điều lệ của ABIC sẽ tăng từ 724 tỷ đồng hiện tại lên hơn 1.013 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 40%./.