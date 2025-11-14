Hai cổ đông lớn thoái gần 18 triệu cổ phiếu, đồng loạt rời ghế tại Bảo hiểm PTI

(TBTCO) - Hai cổ đông lớn của Bảo hiểm PTI là bà Hoàng Thị Minh Phương và bà Vũ Thị Thư đã bán hơn 17,9 triệu cổ phiếu trong phiên 7/11, qua đó đồng loạt rời vị trí cổ đông lớn. Động thái diễn ra trong bối cảnh PTI báo lãi sau thuế gần 232,3 tỷ đồng sau 9 tháng 2025, giảm 8,2% so với cùng kỳ nhưng đã hoàn thành hơn 90% kế hoạch năm.

Theo thông tin từ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI - mã Ck: PTI), hai cổ đông lớn là bà Hoàng Thị Minh Phương và bà Vũ Thị Thư đã bán ra tổng cộng hơn 17,9 triệu cổ phiếu PTI trong phiên giao dịch ngày 7/11.

Theo đó, bà Hoàng Thị Minh Phương đã bán toàn bộ hơn 11,9 triệu cổ phiếu, tương đương 9,89% vốn điều lệ, qua đó không còn là cổ đông lớn tại PTI.

Cùng ngày, bà Vũ Thị Thư cũng bán ra 6 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ hơn 11,9 triệu xuống còn hơn 5,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm từ 9,89% xuống 4,91% và chính thức rời ghế cổ đông lớn.

Tính đến 30/6/2025, PTI có 4 cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 73,5% vốn điều lệ. Với giao dịch vừa diễn ra, cơ cấu cổ đông của công ty nhiều khả năng sẽ có biến động đáng kể, trong đó, bà Hoàng Thị Minh Phương chính thức không còn sở hữu cổ phần tại PTI.

Tổng cộng, hai cổ đông trên đã bán ra 17,93 triệu cổ phiếu, trùng khớp với khối lượng thỏa thuận trong phiên 07/11, với tổng giá trị khoảng 813 tỷ đồng, bình quân 45.330 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng 2025, PTI ghi nhận 3.013,8 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm; trong đó, phí bảo hiểm gốc đạt 2.775,9 tỷ đồng, tiếp đà giảm 7,4% so với cùng kỳ 9 tháng 2024 và giảm tới 41,2% so với cùng kỳ thời điểm đỉnh cao năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế của Bảo hiểm PTI đạt gần 232,3 tỷ đồng, giảm 8,2% cùng kỳ. So với kế hoạch năm 2025, doanh nghiệp đã hoàn thành 53,1% chỉ tiêu doanh thu và 90,7% mục tiêu lợi nhuận.

Sở dĩ lợi nhuận 9 tháng 2025 của Bảo hiểm PTI sụt giảm so với cùng kỳ là bởi lợi nhuận từ hoạt động tài chính suy giảm mạnh gần 30% xuống 104,9 tỷ đồng, “bốc hơi” hơn 44 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mảng kinh doanh bảo hiểm duy trì được lợi nhuận gộp nhưng không cải thiện. Doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm 7,4% cùng kỳ; doanh thu thuần từ bảo hiểm giảm 18,4%. Tuy nhiên, chi bồi thường, chi trực tiếp và chi khác cho hoạt động bảo hiểm gốc đều giảm, với tổng chi trực tiếp hoạt động bảo hiểm giảm khoảng 20%. Do đó, lợi nhuận gộp hoạt động bảo hiểm chỉ nhích giảm nhẹ từ 257,1 xuống 253 tỷ đồng, tương ứng giảm 1,6%.

Cuối tháng 9/2025, tổng tài sản PTI đạt gần 8.367 tỷ đồng, giảm 57,7 tỷ đồng so với đầu năm; trong đó, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm 49,6%, tài sản tái bảo hiểm chiếm 17,7%, còn lại là đầu tư dài hạn và tài sản dở dang.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt hơn 5.765 tỷ đồng, giảm 4,5% so với đầu năm, trong đó dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ở mức gần 4.007 tỷ đồng, chiếm 69,5% tổng nợ./.