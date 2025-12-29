(TBTCO) - Trong năm 2025, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm 26,15% so với năm 2024, cho thấy xu hướng người lao động tiếp tục ở lại "lưới an sinh" để bảo đảm an sinh lâu dài đang được gia tăng.

Diện bao phủ các loại hình bảo hiểm tiếp tục mở rộng

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết, năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); chính quyền thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính và diễn biến điều hành kinh tế - xã hội vĩ mô trong năm, với tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, tâm huyết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động nhận diện những khó khăn, vướng mắc, đề ra các phương hướng, kế hoạch hành động kịp thời, với các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả để hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2025.

Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm cho thấy xu hướng người lao động tiếp tục ở lại "lưới an sinh". Ảnh: Đức Thanh

Năm 2025, thiên tai, bão lũ tác động mạnh đến việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy vậy, hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn kiên trì phát triển người tham gia, bảo đảm an sinh ngày càng được mở rộng.

Trong năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hành động. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trực tiếp làm việc với địa phương, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và xây dựng kịch bản phù hợp với từng cơ sở. Công tác dự báo được triển khai sớm, sát thực tiễn, gắn với giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị. Dữ liệu đối tượng tham gia được chuẩn hóa, đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng phát triển bền vững bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Qua đó, diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục mở rộng, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao, ngay cả ở những địa phương chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ. Ước trong năm 2025, độ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 38,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 6,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 35,1% lực lượng lao động trong độ tuổi. bảo hiểm y tế đạt trên 95,1% dân số, đưa Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Sự tăng trưởng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong bối cảnh nhiều biến động năm 2025 không chỉ thể hiện sự nỗ lực, chủ động ứng phó của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mà còn khẳng định niềm tin của người dân vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.

Bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người thụ hưởng

Trong năm 2025, cùng với việc triển khai đồng thời nhiều chính sách mới theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới, việc giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người tham gia vẫn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, không gián đoạn.

Chủ động từ sớm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực triển khai Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; đồng thời rà soát quy trình, đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm quyền lợi người lao động không gián đoạn khi áp dụng chính sách và mô hình mới.

Đã giải quyết cho hơn 1,04 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2025 Trong năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho hơn 1,04 triệu người được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đáng chú ý, số người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần đã giảm 26,15% so với năm 2024, cho thấy xu hướng người lao động tiếp tục ở lại lưới an sinh để bảo đảm an sinh lâu dài đang được gia tăng. Cùng với đó, mức độ quan tâm, tìm hiểu về các chính sách mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi ngày càng tăng, thể hiện sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân về vai trò và tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội trong đời sống.

Các chế độ đối với người thuộc diện sắp xếp tổ chức bộ máy được giải quyết kịp thời. Tính đến hết tháng 11/2025 đã giải quyết cho 79.574 trường hợp nghỉ, nghỉ hưu theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng và Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ước tính cả năm 2025, toàn hệ thống giải quyết cho hơn 186 nghìn người hưởng hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, gần 9,1 triệu lượt hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, thực hiện chi trả hơn 773 nghìn quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề…

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tiếp tục được tổ chức chặt chẽ, an toàn và linh hoạt. Đặc biệt, chủ động chi trả sớm lương hưu, trợ cấp vào các dịp lễ, Tết; triển khai nhiều phương án chi trả phù hợp cho người dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, bảo đảm không để người hưởng bị gián đoạn quyền lợi. Hằng tháng , cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả an toàn cho trên 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trong đó khoảng 83% nhận qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị.

Với mục tiêu bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc. Năm 2025, ước có khoảng 195,5 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi phí đề nghị thanh toán khoảng 161.628 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,5% và 14,3% so với năm 2024.

Thực tế ghi nhận, nhiều người dân bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi được tiếp cận, thụ hưởng các quyền lợi bảo hiểm xã hội mà Luật Bảo hiểm xã hội trước đây chưa quy định. Trong đó, việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm đã mở ra cơ hội tiếp cận lương hưu cho nhiều người, đặc biệt là những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn. Bên cạnh đó, quy định bổ sung chế độ thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhiều trường hợp khi sinh con đã được hỗ trợ 2 triệu đồng - chính sách này khiến nhiều người thực sự vui mừng và bất ngờ khi biết rằng ngoài mục tiêu lâu dài là hưởng chế độ hưu trí, họ còn được thụ hưởng thêm chế độ ngắn hạn thiết thực và có tính nhân văn.