Bức tranh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ: Phí gốc bật tăng 11%, hoạt động tài chính kém sắc

(TBTCO) - Nửa đầu năm 2025, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 11,38% phí bảo hiểm gốc khi có nhiều yếu tố hỗ trợ và doanh nghiệp tung loạt sản phẩm mới. Điểm sáng là lợi nhuận nghiệp vụ bảo hiểm cốt lõi tăng trưởng khả quan, trong khi lợi nhuận tài chính hầu hết doanh nghiệp đi lùi.

Theo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2025 đạt 43.518 tỷ đồng, tăng 11,38% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh nghiệp tung sản phẩm mới, phí bảo hiểm gốc tăng hai chữ số

Cũng theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI chiếm thị phần 18,43% với doanh thu ước đạt 8.021 tỷ đồng, tăng 13,35% so với cùng kỳ năm 2024. Trong top 3, Bảo Việt đứng thứ hai, chiếm thị phần 12,22% với doanh thu ước đạt 5.317 tỷ đồng, tăng 6,76%; Bảo Minh chiếm thị phần 7,03% với doanh thu ước đạt 3.061 tỷ đồng, giảm 2,6%.

Thống kê của phóng viên trên dữ liệu 13 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chiếm hơn 80% thị phần toàn thị trường cho thấy, trong nửa đầu năm 2025, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ duy trì đà tăng trưởng, song phân hóa rõ rệt. Theo đó, phí bảo hiểm gốc toàn nhóm doanh nghiệp khảo sát đạt 35.515 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ; tuy nhiên, trong đó có tới 4/13 doanh nghiệp kéo giảm đà tăng trưởng.

Xếp sau top 3 doanh nghiệp dẫn đầu là nhóm 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô phí bảo hiểm gốc trên 2.000 - 3.000 tỷ đồng, bao gồm BIC với phí bảo hiểm gốc 2.680,5 tỷ đồng, giảm 3,5% cùng kỳ; MIC (2.632,1 tỷ đồng, tăng 2,2%); VBI (2.239,3 tỷ đồng, tăng 12,6%); PJICO (2.210,9 tỷ đồng, giảm 0,4%) và OPES (2.149 tỷ đồng, tăng 109,75%).

Trong nhóm ghi nhận phí bảo hiểm gốc dưới 2.000 tỷ đồng có các đơn vị như: PTI (1.950,1 tỷ đồng, giảm 6,1%); Bảo hiểm DBV (1.617,9 tỷ đồng, tăng 16,9%); BSH (1.607,2 tỷ đồng, tăng 9%)...

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Về tốc độ tăng trưởng, một số doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2024 được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm điểm tên như: Tasco (647 tỷ đồng, tăng 346,4%), OPES (2.149 tỷ đồng, tăng 109,75%), SGI (45,5 tỷ đồng, tăng 129,88%).

Tận dụng sức bật khả quan của thị trường nửa đầu năm, lãnh đạo DBV cho biết, Tổng công ty tập trung phát triển những sản phẩm có tính thực tiễn cao, đáp ứng trực tiếp những rủi ro hiện hữu của khách hàng, từ gói bảo hiểm cho xe điện, bảo hiểm cháy nổ mở rộng, đến các chương trình chăm sóc sức khỏe linh hoạt.

Ông Ngô Hồng Khoa - Phó Tổng giám đốc DBV cho biết, tổng công ty tập trung nâng cao hiệu quả quản trị vận hành, phát triển sản phẩm khác biệt và nâng cao dịch vụ khách hàng để tạo sự khác biệt bền vững. Trong dài hạn, DBV đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp phi nhân thọ dẫn đầu thị trường về tính chuyên nghiệp, sự minh bạch trong giải quyết bồi thường và khả năng sáng tạo sản phẩm, góp phần thúc đẩy niềm tin vào thị trường bảo hiểm Việt Nam.

"DBV đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa quy trình bồi thường, gia tăng trải nghiệm minh bạch và thuận tiện cho khách hàng. Việc khai thác kênh phân phối mới thông qua hợp tác với ngân hàng, công ty tài chính, nền tảng số và insurtech sẽ giúp mở rộng độ phủ và tiếp cận đúng tệp khách hàng trẻ, am hiểu công nghệ" - Phó Tổng giám đốc DBV nêu rõ.

Còn OPES cũng ghi nhận mức tăng trưởng tổng doanh thu phí bảo hiểm nổi bật, tăng 113% cùng kỳ giúp hoàn thành 115% kế hoạch. Ông Nguyễn Hữu Tự Trí - Phó Tổng Giám đốc thường trực OPES cho biết, công ty duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ hệ sinh thái số mở rộng và sự gắn kết hiệu quả với hơn 30 đối tác đa dạng.

"Trong thời gian tới, OPES sẽ làm giàu thêm các danh mục sản phẩm bảo hiểm được thiết kế “đo ni đóng giày” theo từng đối tượng khách hàng, đáp ứng đa trải nghiệm sống của người Việt và đón đầu xu hướng của thị trường bảo hiểm số" - ông Trí cho biết.

Nghiệp vụ bảo hiểm cốt lõi phục hồi mạnh, lợi nhuận tài chính đi lùi

Đánh giá những yếu tố tạo nên bức tranh khả quan của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nửa đầu năm, trao đổi với phóng viên, ông Trần Nguyên Đán - Viện trưởng Học viện Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính cho rằng, sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của GDP mức cao nhất trong nhiều năm, tạo cơ sở cho nhu cầu bảo hiểm.

Nhiều phân khúc chưa khai thác hết tiềm năng "Dư địa phát triển thị trường còn lớn, khi nhiều phân khúc vẫn chưa khai thác hết tiềm năng như: bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc với xe máy, bảo hiểm nhà tư nhân hay bảo hiểm tai nạn cá nhân. Chúng ta có cơ sở để kỳ vọng tốc độ tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới" - chuyên gia Trần Nguyên Đán nhìn nhận.

Cũng theo lãnh đạo DBV, bên cạnh nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới vẫn đang duy trì lợi thế dẫn đầu về mức độ tăng trưởng. Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản cũng có sự tăng trưởng ấn tượng và đặc biệt quy định pháp lý mới như Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 điều chỉnh phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cũng tạo đà tăng trưởng cho nghiệp vụ này.

Song song, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh xu hướng người dân ngày càng chú trọng đến bảo vệ rủi ro y tế.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, thị trường phi nhân thọ cũng đứng trước nhiều thách thức. Cạnh tranh gay gắt khiến biên lợi nhuận kỹ thuật của doanh nghiệp ngày càng bị thu hẹp, trong khi lợi suất đầu tư giảm do lãi suất thấp. Bên cạnh đó, yêu cầu tuân thủ pháp lý chặt chẽ hơn cũng tạo thêm áp lực vận hành, rủi ro thiên tai được dự báo nhiều hơn so với các năm trước…

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Điểm nhấn nửa đầu năm 2025 cũng đến từ sự phục hồi mạnh của nghiệp vụ bảo hiểm cốt lõi tại các doanh nghiệp như: Bảo Việt, Bảo hiểm DBV, PVI, BSH.... Đơn cử, BSH ghi nhận chuyển biến tích cực ở nghiệp vụ bảo hiểm cốt lõi khi đạt lãi gộp 53,9 tỷ đồng, đảo chiều từ mức âm cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp từ bảo hiểm của DBV bật tăng 61,2% cùng kỳ, góp phần lãi trước thuế tăng mạnh 32,4% cùng kỳ. Cùng với đó, PVI ghi nhận mức tăng 35,6%; MIC tăng 34,6%...

Ngược lại, nhiều doanh nghiệp sụt giảm nguồn thu từ hoạt động tài chính trong bối cảnh thị trường đầu tư kém thuận lợi. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính nhóm doanh nghiệp được khảo sát giảm 3,3%, trong đó, hầu hết các doanh nghiệp đều đi lùi. Dù vậy, mảng tài chính vẫn đóng góp quan trọng cho nhiều công ty khi lợi nhuận ở mảng này vượt xa kết quả từ nghiệp vụ bảo hiểm.

Lý giải lợi nhuận từ hoạt động tài chính sụt giảm, theo chuyên gia Trần Nguyên Đán, nguyên nhân đến từ mặt bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ đều sụt giảm - đây là kênh đầu tư an toàn chính của các công ty bảo hiểm, từ đó, khiến lợi nhuận tài chính của khối phi nhân thọ bị ảnh hưởng./.