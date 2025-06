Bảo hiểm phi nhân thọ: Doanh thu tăng 10,4%, thị trường khởi sắc

(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm 2025, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng khoảng 10,43% so với cùng kỳ, thể hiện sự phục hồi của doanh nghiệp. Hiện nhiều giải pháp đã được các doanh nghiệp đưa ra kỳ vọng hoàn thành mục tiêu 2025.

Năm 2025, Bảo hiểm BIC sẽ nâng vốn điều lệ lên 2.020 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ảnh tư liệu

Tăng trưởng doanh thu tích cực

Theo báo cáo của cơ quan quản lý về bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ 5 tháng đầu năm 2025 ước tăng khoảng 10,43% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, trong 4 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt khoảng 74.889 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ ước tăng 11%. Riêng quý I/2025, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 22.014 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Báo cáo số liệu từ các doanh nghiệp bảo hiểm cho thấy kết quả kinh doanh khá tích cực. Đại diện Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, kết thúc quý I/2025, tổng doanh thu của công ty đạt 3.171 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng, tăng trưởng khả quan 18,9% so với cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, mở rộng tệp khách hàng trong và ngoài nước, nâng cao quy mô hoạt động.

Đại diện Bảo hiểm PVI cho biết, trong quý I/2025, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI ước đạt 7.217 tỷ đồng, hoàn thành 120,7% kế hoạch quý I và 36,3% kế hoạch năm 2025, tăng trưởng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 288 tỷ đồng, hoàn thành 163,3% kế hoạch quý I/2025, phản ánh hiệu quả trong việc tăng trưởng doanh thu và kiểm soát rủi ro.

Cũng theo đại diện Bảo hiểm PVI, mảng tái bảo hiểm tiếp tục là điểm sáng, đạt doanh thu 2.174 tỷ đồng, tăng trưởng 54,5% so với cùng kỳ cho thấy định hướng mở rộng hợp tác quốc tế đang mang lại giá trị rõ rệt. Đồng thời, doanh thu kênh bán chéo qua các đối tác cũng ghi nhận sự phát triển vượt trội, đạt 291 tỷ đồng, cao gấp 1,8 lần so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh hợp tác với các đối tác lớn. Các hoạt động đầu tư tài chính tiếp tục mang lại dòng tiền ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán và gia tăng lợi nhuận.

Đại diện Bảo hiểm MIC cho biết, quý I/2025 ghi dấu một khởi đầu tích cực khi doanh nghiệp báo lãi sau thuế 100 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng ấn tượng này đến từ sự cải thiện đồng đều cả về doanh thu lẫn hiệu quả kiểm soát chi phí. Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 992 tỷ đồng, tăng 16% so với quý I/2024. Trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm vượt mốc 1.300 tỷ đồng, tăng 18%. Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của MIC đạt 10.209 tỷ đồng, tăng so với mức 9.834 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đại diện Bảo hiểm ABIC cho biết, quý I/2025, công ty này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 101,1 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 32% kế hoạch cả năm. Doanh thu phí bảo hiểm ghi nhận 620,3 tỷ đồng, trong đó phí bảo hiểm gốc tăng 15,7% lên 582 tỷ đồng; riêng mảng nhận tái bảo hiểm có mức tăng trưởng tới 130%, đạt 36,8 tỷ đồng.

Bảo hiểm ABIC dự kiến tăng vốn từ mức hơn 723,9 tỷ đồng hiện tại lên gần 1.015,5 tỷ đồng. Việc tăng vốn này sẽ được thực hiện thông qua hai hình thức: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Kỳ vọng hoàn thành mục tiêu đề ra

Chia sẻ về định hướng phát triển trong năm 2025, đại diện Bảo hiểm ABIC cho biết, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 315 tỷ đồng - tăng 23% so với 2024 và cao hơn 39% so với kế hoạch năm ngoái. Doanh thu kinh doanh bảo hiểm của ABIC dự kiến đạt 2.650 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm trước. ABIC cũng đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 15% và tỷ lệ chi trả cổ tức là 14%.

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu này, Bảo hiểm ABIC sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm "đặt hàng" từ ngân hàng mẹ như bảo hiểm khoản vay cho cá nhân và doanh nghiệp, bảo hiểm tín dụng. Đại diện Bảo hiểm BIC cho biết, công ty dự kiến tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2025 (theo báo cáo riêng lẻ công ty mẹ, bao gồm cả doanh thu khác từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm) ở mức 5.600 tỷ đồng, tăng 11% so với kết quả đạt được trong năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 710 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước.

Năm 2025, Bảo hiểm BIC sẽ nâng vốn điều lệ lên 2.020 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Từ năm 2026 trở đi, bên cạnh cam kết cổ tức bằng tiền mặt 10%, BIC sẽ tiếp tục tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, với tỷ lệ cụ thể căn cứ vào kết quả kinh doanh từng năm. Với kế hoạch này, BIC kỳ vọng trở thành 1 trong 4 công ty bảo hiểm có vốn điều lệ cao nhất thị trường, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư vào công nghệ, sản phẩm mới.

Đại diện Bảo hiểm MIC chia sẻ, dự báo năm 2025, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm tại Việt Nam sẽ đạt 3,5% vào năm 2025 và 15% vào năm 2030. Trước cơ hội đó, MIC đặt mục tiêu giữ vững vị thế top 4 về thị phần trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ và hướng tới tiến sâu vào top 3 trong năm 2026, doanh thu bảo hiểm tăng trưởng tối thiểu 25%, lợi nhuận tăng trưởng 75%.

Năm 2025, Bảo hiểm BSH đặt kế hoạch đạt doanh thu bảo hiểm gốc 1.745 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm dự kiến tăng gần 4 lần, đạt 449 tỷ đồng. Nhờ chiến lược cơ cấu lại hoạt động, lợi nhuận sau thuế năm 2025 kỳ vọng đạt 13,1 tỷ đồng, tăng 46,5% so với 2024.

Theo đó, năm 2025, Bảo hiểm BSH sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm, điều chỉnh các sản phẩm kém hiệu quả, tập trung vào các sản phẩm có biên lợi nhuận tốt nhằm kiểm soát chi phí, quy trình bồi thường…, giúp duy trì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tốt hơn.

Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã và đang tận dụng các cơ hội từ nhu cầu bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản…, đồng thời ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hướng tới tăng trưởng doanh thu ở mức hai con số, tạo tiền đề phát triển bền vững trong thời gian tới.