Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác phát triển thị trường bảo hiểm

(TBTCO) - Tiếp theo chương trình công tác, từ ngày 3 - 5/12 vừa qua, Đoàn công tác Bộ Tài chính do Thứ trưởng Lê Tấn Cận làm Trưởng đoàn đã tới Trung Quốc để tiếp tục làm việc về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Cơ quan Quản lý, giám sát tài chính quốc gia Trung Quốc (NFRA) do ông Xiao Yuanqi - Thứ trưởng NFRA làm đại diện. Hai bên đã cùng nhau thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô và chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới.

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đã có buổi làm việc với Cơ quan Quản lý và Giám sát Tài chính Quốc gia Trung Quốc (NFRA).

Trong buổi làm việc, ông Xiao Yuanqi và đại diện các đơn vị của NFRA chia sẻ về xu hướng phát triển, các thành tựu, khó khăn, nguyên nhân và cũng như giải pháp trong việc phát triển và quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm Trung Quốc.

Theo chia sẻ của Thứ trưởng Lê Tấn Cận, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ, Bộ Tài chính Việt Nam đã tham mưu và trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhằm tạo lập khung khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất, bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, bảo vệ tốt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Lê Tấn Cận (bên phải) và ông Xiao Yuanqi - Thứ trưởng NFRA.

Thay mặt Bộ Tài chính Việt Nam, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá cao những thành tựu vượt bậc mà nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được nói chung và sự phát triển của thị trường bảo hiểm Trung Quốc nói riêng, đặc biệt là tốc độ phát triển mạnh mẽ và tính tiên phong trong đổi mới công nghệ với nhiều mô hình quản trị, sản phẩm và giải pháp số hóa mang tính dẫn dắt.

Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm để cùng đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm của hai quốc gia.

Ông Xiao Yuanqi chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đồng thuận với đề xuất của Bộ Tài chính về việc sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa các cơ quan quản lý bảo hiểm của hai quốc gia.