(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận ký Quyết định số 3693/QĐ-BTC ngày 31/10/2025 giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 5.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Quảng Ngãi để hỗ kịp thời cho nhân dân vùng bị thiên tai.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ gạo đảm bảo đúng số lượng, đối tượng, đúng mục đích.

Đồng thời đề nghị, UBND tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng được xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng gạo đề nghị xuất cấp; tiếp nhận, phân bổ, cấp phát gạo dự trữ quốc gia theo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; quản lý, sử dụng, bảo quản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X trực tiếp kiểm tra gạo dự trữ quốc gia trước khi xuất cấp. Ảnh: Tuyển Triệu

Triển khai quyết định của lãnh đạo Bộ Tài chính giao, cùng ngày 31/10, Phó cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh ký Quyết định số 682/QĐ-CDT giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách 5.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 (đợt 1) cho UBND tỉnh Quảng Ngãi để hỗ kịp thời cho nhân dân vùng bị thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực X vận chuyển từ kho dự trữ quốc gia đến tỉnh Quảng Ngãi (địa điểm giao, nhận cụ thể theo yêu cầu của tỉnh Quảng Ngãi). Thời hạn giao nhận gạo dự trữ quốc từ ngày 1/11/2025 đến hết ngày 15/11/2025.

Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X, khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao, nhận gạo dự trữ quốc gia để đơn vị có quyết định tiếp nhận số lượng gạo dự trữ quốc gia; cấp phát số lượng gạo được UBND tỉnh Quảng Ngãi rà soát bảo đảm theo đúng mục tiêu, đối tượng được cấp phát gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách; tổ chức kiểm tra, giám sát việc phân phối, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia bảo đảm theo đúng quy định.

Qua trao đổi với Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, đơn vị đã chủ động liên hệ với UBND tỉnh Quảng Ngãi để sớm có có quyết tiếp nhận, phân bổ. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X đã giao nhiệm vụ cho các điểm kho khẩn trương chuẩn bị bố trí nhân lực, phương tiện để kiểm tra giao hàng; kiểm tra danh mục hàng hóa, chủng loại, quy cách, số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia xuất cấp.

Trong khi chờ quyết định phân bổ của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ban lãnh đạo đơn vị đã bàn bạc, thống nhất, giao số lượng gạo xuất kho cho các điểm kho, trong đó: Điểm kho ĐK6. KV10 (điểm kho Kontum) sẽ xuất kho 1.635 tấn gạo; Điểm kho ĐK8. KVX (Điểm kho Dung Quất) sẽ xuất kho 1.892 tấn gạo; Điểm kho ĐK9.KV10 (Điểm kho Đức Hiệp) sẽ xuất kho 1.450 tấn gạo./.