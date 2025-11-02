“Kiến tạo - hỗ trợ - phục vụ”, kích hoạt mọi nguồn lực của doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phải tạo điều kiện khi doanh nghiệp đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, nếu vướng thì phải báo cáo, tránh tình trạng trả lời chung chung là "làm theo pháp luật".

Chiều 1/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ được giao. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chuyển từ tư duy "xin - cho" sang "kiến tạo - hỗ trợ - phục vụ".

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, đến nay, 34/34 địa phương và 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã hoàn thành việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW (Nghị quyết 68), Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ.

Nghị quyết số 138/NQ-CP và Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương tổng cộng 69 nhiệm vụ, trong đó riêng năm 2025 cần hoàn thành 43 nhiệm vụ. Đến nay, cơ bản các cơ quan Trung ương và địa phương đã hoàn thành 29/43 nhiệm vụ của năm 2025.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng Hệ thống theo dõi, đánh giá Nghị quyết 68 tại địa chỉ https://nq68.dkkd.gov.vn để thực hiện theo dõi, giám sát tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết tại các bộ, ngành, địa phương và đo lường mức độ tác động của Nghị quyết tới tình hình phát triển kinh tế tư nhân.

Theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến tổng số thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa là 2.941 thủ tục, chiếm 60,2% và cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đạt 31%. Dự kiến tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm là 13.182 ngày và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được cắt giảm đạt hơn 34.200 tỷ đồng/năm.

Đánh giá chung, sau gần 6 tháng ban hành Nghị quyết 68, đã có sự chuyển biến hết sức tích cực, sự thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức của toàn xã hội từ cấp Trung ương đến địa phương, tổ chức hiệp hội, người dân và bản thân cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh về phát triển kinh tế tư nhân; tinh thần khởi sự kinh doanh được thúc đẩy và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Nghị quyết 68 cùng với Nghị quyết số 57-NQ/TW, 7 luật và 11 nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội XV, 28 nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền là minh chứng rõ nét, thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ của các cơ quan nhà nước, chuyển từ tư duy "xin - cho" sang "kiến tạo - hỗ trợ - phục vụ". Nhiều bộ, ngành, địa phương đã có hành động cụ thể trong rà soát rào cản pháp lý, thuế, tín dụng, đất đai, chuyển đổi số, nguồn nhân lực…

Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh

Lũy kế đến hết ngày 24/10/2025, cả nước đã có trên 1 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Từ tháng 5/2025 kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68, bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 43% so với bình quân 4 tháng đầu năm 2025. Tính chung 10 tháng năm 2025, cả nước có gần 262.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2024 với tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế ước đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 99% so với cùng kỳ năm 2024.

Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động kể từ tháng 5 đến tháng 9/2025 đạt trung bình hơn 12.000 doanh nghiệp/tháng, luỹ kế 10 tháng đầu năm 2025 có hơn 99.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng trưởng mạnh mẽ sau khi Nghị quyết số 68 được ban hành, đạt bình quân hơn 30.000 doanh nghiệp/tháng.

Các kết quả tích cực trong sản xuất, kinh doanh đã tác động đến tăng thu ngân sách nhà nước. Ước tính lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2025 đạt hơn 1,92 triệu tỷ đồng, bằng gần 98% dự toán năm và tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế tư nhân đạt hơn 338.000 tỷ đồng, tăng hơn 121% và riêng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh 9 tháng ước đạt hơn 25.200 tỷ đồng.

Lấy nguồn lực nhà nước để kích hoạt mọi nguồn lực của nhân dân, của doanh nghiệp

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những kết quả tích cực bước đầu sau gần 6 tháng triển khai Nghị quyết 68, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ được giao, kiểm soát tiến độ triển khai các chương trình hành động, bảo đảm có sản phẩm cụ thể.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải đảm bảo nguồn lực, ưu tiên bố trí đầy đủ về tài chính, nhân lực; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, lấy nguồn lực nhà nước để kích hoạt mọi nguồn lực của nhân dân, của doanh nghiệp. Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ nguồn ngân sách Trung ương...

Đối với đề xuất của các doanh nghiệp tư nhân về tham gia các dự án lớn, quan trọng quốc gia, trong đó có cả các dự án đường sắt, lĩnh vực quốc phòng…, Thủ tướng cho biết, các bộ, các ngành đã chuẩn bị rất tích cực và làm việc với các doanh nghiệp.

Đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng nhanh chóng trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ để huy động nguồn lực của các doanh nghiệp để góp phần tăng nguồn cung, giảm giá thành nhà ở cho người dân.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có đường sắt, điện hạt nhân, sân bay, bến cảng, phát triển dịch vụ y tế, giáo dục…

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn trong tháng 11/2025; nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, ứng dụng tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (hoàn thành trong tháng 11); nghị định về hoạt động quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (hoàn thành trong tháng 12); chương trình đào tạo bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành và chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong (phấn đấu xong trong tháng 11); xây dựng, vận hành cổng đầu tư một cửa quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia và ban hành các quy định quản lý, vận hành và khai thác trong tháng 12/2025; phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để trình nghị quyết của Quốc hội tháo gỡ các vướng mắc liên quan vấn đề đất đai.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn và ESG thông qua các ngân hàng thương mại trong tháng 11/2025.

Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế trong tháng 11/2025.

Hoan nghênh Bộ Tài chính trong xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 68, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương theo dõi, sử dụng hệ thống nêu trên trong công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động phát hiện và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các nội dung công việc cần tập trung triển khai để nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết...

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phải tạo điều kiện khi các doanh nghiệp đã sẵn sàng nhận các nhiệm vụ khó khăn, nếu vướng thì phải báo cáo, tránh tình trạng trả lời chung chung là "làm theo pháp luật". Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung sức, đồng lòng, "đoàn kết là sức mạnh, hợp tác là có hiệu quả, trao đổi để củng cố niềm tin", "cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp, Nhà nước, nhân dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động".