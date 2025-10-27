Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết ấm đến với người nghèo

(TBTCO) - Người dân khó khăn chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam trao tặng thẻ BHYT trước ngày 30/11/2025, trong chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ”.

Đồng hành, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước

Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2716/KH-BHXH phát động chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ”.

Đây là hoạt động xã hội thiết thực được BHXH Việt Nam tổ chức thường niên nhằm đồng hành, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Chương trình gắn với thực hiện mục tiêu “BHXH, BНYT toàn dân” đã được đề ra tại các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng (Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW, Chỉ thị số 52-CT/TW) góp phần tạo điều kiện thuận lợi giúp đông đảo người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHYT nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước.

Chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ” góp sức lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT. Ảnh tư liệu.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trực tiếp cho người dân khó khăn chưa có thẻ BHYT, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cùng góp sức lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách an sinh xã hội và góp phần lan toả tinh thần “vì cộng đồng - vì người dân phục vụ”.

Hoàn thành trước ngày 30/11/2025

Theo Kế hoạch, tùy điều kiện thực tế tại từng địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ chủ động lựa chọn hình thức triển khai phù hợp, có thể phân bổ thẻ BHYT cho người dân tại từng xã hoặc tập trung tại một địa bàn khó khăn. Đối tượng được ưu tiên là người cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh sinh viên, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ, người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn...

BHXH Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động và kết nối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm để tham gia chương trình. Với tinh thần triển khai kịp thời, đảm bảo việc trao tặng thẻ BHYT đúng đối tượng và quy định của pháp luật, ngay sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức trao tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn và hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Thông qua chương trình ý nghĩa này, sổ BHXH, thẻ BHYT trở thành món quà thiết thực, nhân văn được nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm gửi tặng tới người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về - lan tỏa thông điệp nhân ái, sẻ chia và tinh thần “đoàn kết, tương trợ” trong cộng đồng.