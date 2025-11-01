Tôn vinh người nông dân trong hành trình phát triển nông nghiệp bền vững

(TBTCO) - Nestlé Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm “Vai trò của người nông dân trong nông nghiệp tái sinh” tại Nhà máy Nestlé Trị An, tỉnh Đồng Nai, nhằm tôn vinh những nông dân tiên phong, thúc đẩy cộng đồng canh tác cà phê bền vững, phát triển nông nghiệp hiện đại lấy người nông dân là trung tâm.

Tại tọa đàm, các nông dân tiêu biểu cùng các cán bộ đồng hành trong chương trình NESCAFÉ Plan chia sẻ kinh nghiệm canh tác và thực hành nông nghiệp tốt đang được áp dụng tại địa phương. Đây cũng là dịp để các nông dân nhìn lại hành trình chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong canh tác cà phê bền vững với sự hướng dẫn và đồng hành của các cán bộ hỗ trợ nông nghiệp của Nestlé.

Các nông dân tiêu biểu tham quan quy trình sản xuất và tìm hiểu các loại hạt cà phê xuất khẩu của nhà máy Nestlé Trị An. Ảnh: CTV

Ông Binu Jacob - Tổng Giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam cho biết: “Tại Nestlé, chúng tôi luôn đặt con người là trung tâm trong hành trình phát triển bền vững. Vì thế, chương trình NESCAFÉ Plan là một cam kết dài hạn đồng hành cùng người nông dân áp dụng nông nghiệp tái sinh, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống...”

Cũng trong khuôn khổ chương trình lần này, các nông dân còn tham quan quy trình sản xuất và công nghệ chế biến cà phê hiện đại tại Nhà máy Nestlé Trị An, trực tiếp trải nghiệm dùng thử sản phẩm và giao lưu cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên viên vận hành tại đây. Hoạt động này giúp người nông dân hiểu rõ hơn hành trình của hạt cà phê Việt từ nông trại đến sản phẩm hoàn chỉnh, được xuất khẩu đến gần 40 thị trường trên thế giới, trong đó có châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Gắn bó với NESCAFÉ Plan từ những ngày đầu tiên, anh Đào Duy Quỳnh – đại diện nông dân tại tỉnh Gia Lai - cho biết: “Tham gia NESCAFÉ Plan đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn cách làm nông. Từ canh tác truyền thống, chúng tôi học cách ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê bền vững bằng cách áp dụng các thực hành Nông nghiệp tái sinh, quản lý nông hộ bằng công nghệ số và thu nhập tốt hơn cho nông hộ cà phê".

Bắt đầu từ năm 2011, Nestlé Việt Nam hợp tác cùng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), các Trung tâm Khuyến nông địa phương và đối tác thực hiện chương trình NESCAFÉ Plan./.