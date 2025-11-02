(TBTCO) - Sáng ngày 2/11, Trung ương Hội Nông dân và Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025” với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới".

Phát biểu khai đề dẫn diễn đàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, theo tổng hợp từ Ban tổ chức, cho đến trước khi diễn ra diễn đàn, đã có gần 1.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị gửi tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam, tập trung vào các vấn đề đang rất nóng hổi, thời sự hiện nay đang đặt ra với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Thứ nhất, nhóm chủ đề về đổi mới thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện việc phân cấp, phân quyền nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước về địa phương, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, khuyến nông, thú y, môi trường. Các ý kiến cũng đề xuất, kiến nghị về việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Thứ hai, nhóm chủ đề về thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học- công nghệ và chuyển đổi số, nhất là những công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự quan tâm về vấn đề về truy xuất nguồn gốc và thị trường nông sản; các giải pháp khoa học, kỹ thuật giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, kinh tế xanh, tuần hoàn trong nông nghiệp.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu đề dẫn tại diễn đàn.

Thứ ba, nhóm chủ đề về khơi thông nguồn lực và tổ chức sản xuất, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất bền vững như hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết chuỗi. Các ý kiến quan tâm đến cơ chế, chính sách về vốn, tín dụng xanh, về đào tạo nguồn nhân lực cho hợp tác xã.

Thứ tư, nhóm chủ đề về người nông dân và xã hội nông thôn. Các ý kiến đóng góp về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mới, đó là nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình; một số ý kiến cũng tham gia đề xuất về xây dựng Bộ tiêu chí “Nông dân số - Nông dân xanh - Nông dân tử tế” để hướng tới mục tiêu “Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới” như dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu định hướng diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, tại buổi gặp mặt với 95 nông dân Việt Nam xuất sắc vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói một câu mà mỗi chúng ta đều thấm thía: “Phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm trong toàn bộ tiến trình phát triển; tạo điều kiện để nông dân làm chủ, liên kết, làm giàu chính đáng. Từ mỗi cánh đồng, ta nâng tầm thương hiệu quốc gia; từ mỗi làng quê, ta xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.”

"Thông điệp ấy là kim chỉ nam cho hành động của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong giai đoạn tới. Chúng ta xác định rõ: muốn có nông nghiệp hiện đại, sinh thái, bền vững - thì trước hết phải có người nông dân hạnh phúc, có tri thức, có thu nhập và có vị thế xã hội xứng đáng"- ông Trần Đức Thắng nói.

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, hướng đến một nền nông nghiệp xanh -hiệu quả - nhân văn như: hoàn thiện thể chế, chính sách minh bạch, hiệu quả; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ - trao quyền cho địa phương và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển sinh kế bền vững; chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp... Tất cả những chính sách đó chỉ thực sự có giá trị khi xuất phát từ nhu cầu thật của nông dân, từ hơi thở cuộc sống ở mỗi vùng quê.

Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, không ai hiểu đất đai, mùa vụ, khí hậu hay thị trường hơn chính người nông dân. Vì vậy, mọi quyết sách của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đều lấy người nông dân làm gốc - làm trung tâm của hành động. Bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường tin rằng mọi chính sách, dù hay đến đâu, chỉ thực sự có ý nghĩa khi được bắt nguồn từ thực tiễn đời sống của người dân, từ tiếng nói chân thành của nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã trong nông nghiệp.

Vì vậy, Bộ trưởng khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Nông dân Việt Nam và các địa phương, lắng nghe, tổng hợp và cụ thể hóa những ý kiến của bà con thành các chính sách thực tiễn, khả thi.

"Chúng tôi mong được cùng bà con, các hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà khoa học chung tay kiến tạo những mô hình mới - từ sản xuất đến thị trường - để mỗi chính sách đều xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và trở lại phục vụ người dân" - ông Trần Đức Thắng bày tỏ./.