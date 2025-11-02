(TBTCO) - Về đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai, trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được bố trí 46.000 tỷ đồng dành riêng cho công tác phòng chống thiên tai, đê điều và thủy lợi.

Cần nguồn lực rất lớn để xây dựng được hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai đồng bộ

Tại Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói” năm 2025 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 2/11, các đại biểu là nhà nông chia sẻ những băn khoăn hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Trả lời vấn đề này, ông Vũ Xuân Thành - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thông tin, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành đang xây dựng chương trình tổng thể phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên dự báo, cảnh báo sớm để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng thời hướng tới hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, đê điều, hồ chứa… trong dài hạn.

Theo Luật Phòng, chống thiên tai, việc công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh và nhiều địa phương đã làm tốt thời gian qua. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định 02 theo hướng tăng mức hỗ trợ lên 1 đến 3 lần và cắt giảm thủ tục hành chính, giúp người dân dễ tiếp cận hơn.

Bộ cũng đã báo cáo Chính phủ và đề xuất nguồn vốn khoảng 85.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, hồ chứa, kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai Vũ Xuân Thành trả lời các câu hỏi của nông dân tại diễn đàn.

Bên cạnh đó, Bộ chú trọng điều tiết hồ chứa hợp lý và phát huy phương châm “bốn tại chỗ” để ứng phó hiệu quả trong tình huống khẩn cấp. Cụ thể, điều tiết hồ chứa hợp lý để giảm lũ, giảm thiệt hại cho hạ du; phát huy phương châm “bốn tại chỗ” chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ giúp chủ động ứng phó, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp.

Nhờ nguồn lực đầu tư và sự chủ động của địa phương, hai năm qua, dù xuất hiện nhiều trận lũ lớn trên hệ thống sông Hồng, Thái Bình, hệ thống đê từ cấp III trở lên vẫn đảm bảo an toàn, góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân vùng hạ du.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cũng cho biết thêm, vừa qua, thiên tai đã gây ra nhiều tác động nặng nề ở nước ta. Ngay tại thời điểm này, khu vực miền Trung tiếp tục phải gồng mình chống chọi, thiệt hại rất lớn.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai đã khiến gần 300 người thiệt mạng, gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực. Trước tình hình đó, Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ tính chất cấp bách của vấn đề, đồng thời chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan ưu tiên bố trí nguồn lực, xây dựng một chương trình tổng thể, căn cơ về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

“Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận thiên tai là hiện tượng toàn cầu, xảy ra bất ngờ, ở nhiều nơi, nhiều thời điểm khác nhau, nên để xây dựng được hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai đầy đủ, đồng bộ cần nguồn lực rất lớn và thời gian dài hạn. Trong điều kiện hiện nay, chúng tôi xác định phải làm thật tốt công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp người dân và chính quyền địa phương chủ động hơn trong ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản”- Bộ trưởng chia sẻ.

Gỡ vướng mắc về môi trường

Tại diễn đàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF Nguyễn Văn Minh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chuyên ngành xem xét điều chỉnh, thống nhất giữa QCVN 1195:2022/BNNPTNT và QCVN 39:2011/BTNMT để việc sử dụng nước thải chăn nuôi cho cây trồng vừa bảo đảm an toàn môi trường, vừa giữ được giá trị dinh dưỡng tự nhiên. Đồng thời, điều chỉnh các ngưỡng quy chuẩn cho phù hợp với điều kiện và xu hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn, vừa giảm chi phí vận hành mà vẫn bảo đảm yêu cầu về môi trường.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp BAF Nguyễn Văn Minh đặt câu hỏi tại diễn đàn.

Giải đáp thắc mắc vấn đề môi trường, Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức cho biết, về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và chăn nuôi, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công tác đơn giản hóa và phân cấp, phân quyền trong quản lý hành chính đã được triển khai rất quyết liệt. Đặc biệt, trong lĩnh vực môi trường, khi sửa đổi Nghị định 05/2025/NĐ-CP và hai Nghị định 131, 136, các thủ tục như phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đã được phân cấp mạnh về địa phương.

Hiện nay, khoảng 83% hồ sơ đánh giá tác động môi trường và 87% hồ sơ cấp phép môi trường được giao cho địa phương thực hiện. Bộ cũng đang tiếp tục phối hợp với Quốc hội, trong đợt sửa đổi 15 luật sắp tới để phân cấp thêm khoảng 9% thủ tục nữa, hướng tới mô hình quản lý tinh gọn, hiệu quả. Riêng trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, các thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép, phê duyệt dự án đã được phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Về quy chuẩn kỹ thuật trong xử lý nước thải chăn nuôi, hiện Bộ đã ban hành Quy chuẩn QCVN 62:2025/BTNMT về nước thải chăn nuôi, có hiệu lực từ 1/9/2025. Tuy nhiên, đối với các dự án chăn nuôi đang triển khai hoặc trong giai đoạn chuyển tiếp, doanh nghiệp được gia hạn lộ trình áp dụng đến năm 2031, tức là còn 6 năm để hoàn thiện và điều chỉnh hệ thống xử lý cho phù hợp. Còn Quy chuẩn QCVN 39:2011 về nước tưới tiêu đã hết hiệu lực từ năm 2015. Khi Bộ ban hành QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt, quy chuẩn 39 đã chính thức bị bãi bỏ và không còn áp dụng.

Đối với việc tái sử dụng nước thải chăn nuôi cho tưới cây trồng, các cơ sở chỉ cần tuân thủ hai quy chuẩn: QCVN 62:2025/BTNMT - quy định về nước thải chăn nuôi được phép xả ra môi trường và QCVN 01-195:2022/BNNPTNT về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng. Như vậy, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây, miễn đáp ứng tiêu chuẩn của QCVN 01-195:2022/BNNPTNT về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng./.