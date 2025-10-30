Hanwha Life được vinh danh trong “Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025”

(TBTCO) - Ngày 28/10/2025, Hanwha Life Việt Nam đã được vinh danh trong Lễ công bố “Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2025” (PROFIT500) do Vietnam Report tổ chức tại Hà Nội. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp Hanwha Life Việt Nam giữ vững danh hiệu này kể từ năm 2020.

Tăng trưởng thực chất, bền bỉ niềm tin

Ông Yoo Jae Gon - Phó Tổng Giám đốc thường trực Quản lý Kênh Phân phối bảo hiểm nhận chứng nhận từ ban tổ chức

Bảng xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report, được định kỳ công bố thường niên từ năm 2017 với sự tư vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước. Hanwha Life Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chí do Vietnam Report đề ra như hiệu quả tài chính, quy mô tài sản, quy mô lao động, tiềm năng tăng trưởng và uy tín trên truyền thông. Kết quả xếp hạng không chỉ phản ánh hiệu quả kinh doanh hiện tại mà còn ghi nhận triển vọng tăng trưởng dài hạn, chất lượng quản trị rủi ro và mức độ minh bạch thông tin của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để Hanwha Life Việt Nam tiếp tục mở rộng giá trị bảo vệ cho khách hàng, nâng chuẩn dịch vụ trên toàn hệ thống và củng cố niềm tin thị trường trong giai đoạn phát triển mới.

Đội ngũ kinh doanh Hanwha Life Việt Nam tại Lễ công bố

Trong nửa đầu năm 2025, dù bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều biến động, Hanwha Life Việt Nam vẫn duy trì sự tăng trưởng và ổn định trên nhiều mặt từ hiệu quả đầu tư, mở rộng quy mô tài sản đến củng cố năng lực tài chính. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt hơn 652 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi tổng tài sản đã vượt mốc 21.700 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cuối năm 2024, góp phần giữ chân Hanwha Life trong nhóm những cái tên có quy mô tài sản ấn tượng trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Tại buổi lễ công bố, đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Việc 6 năm liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng “Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam” không chỉ khẳng định sự tăng trưởng thực chất và chiến lược phát triển bền vững của Hanwha Life Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng. Một doanh nghiệp bảo hiểm có nền tảng tài chính vững mạnh nghĩa là khách hàng có thể yên tâm rằng mọi cam kết bảo vệ, mọi quyền lợi đều được đảm bảo trọn vẹn hôm nay và trong tương lai”.

Không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng

Năm 2025 đánh dấu sự chuyển mình mang tính chiến lược của Hanwha Life Việt Nam nhằm không ngừng nâng cao trải nghiệm của khách hàng, thông qua ba chiến lược trụ cột, gồm mở rộng mạng lưới kinh doanh, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Hướng tới mục tiêu phủ rộng thị trường và gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng ở mọi vùng miền, Hanwha Life Việt Nam tăng tốc mở rộng các điểm kinh doanh trên toàn quốc. Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, Hanwha Life Việt Nam đã đưa vào hoạt động thêm 19 văn phòng tổng đại lý trải dài từ Bắc vào Nam, nâng tổng số điểm phục vụ lên hơn 140, cùng mạng lưới hơn 40.700 tư vấn tài chính chuyên nghiệp phủ khắp cả nước, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng chăm sóc, tư vấn và phục vụ khách hàng.

Đồng thời, trong chiến lược phát triển sản phẩm, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục khẳng định phương châm “lấy khách hàng làm trung tâm” bằng việc không ngừng nghiên cứu và giới thiệu các giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Mới đây, Hanwha Life Việt Nam đã ra mắt 4 sản phẩm bảo hiểm mới gồm: Bảo hiểm liên kết chung “Đồng hành vững bước”, “Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo”, “Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn” và Bảo hiểm liên kết đơn vị “Đồng hành sống thỏa chất”. Các sản phẩm đều được thiết kế với quyền lợi toàn diện, linh hoạt và thiết thực, đặc biệt là khả năng mở rộng phạm vi bảo vệ cho người thân trong gia đình, qua đó giúp khách hàng chủ động bảo vệ sức khỏe và tài chính trước các rủi ro, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn.

Số hóa giúp khách hàng trải nghiệm nhanh chóng và liền mạch hơn

Hành trình số hóa của Hanwha Life Việt Nam cũng đạt được những thành tựu nổi bật, tiêu biểu giữa tháng 10 vừa qua, công ty triển khai thành công hệ thống phát hành hợp đồng bảo hiểm tự động, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng theo hướng liền mạch, chủ động và tiện lợi. Nhờ ứng dụng eKYC, chữ ký điện tử, trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ hiện đại, toàn bộ quy trình “không giấy” từ tạo hồ sơ, ký kết, thẩm định đến phát hành diễn ra chỉ trong 30 phút, giúp khách hàng nhận ngay bộ hợp đồng để được bảo vệ tài chính nhanh chóng và kịp thời.

Song song tính đến nay, trong công tác chi trả quyền lợi bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam cũng ghi nhận những kết quả ấn tượng khi có đến 94% yêu cầu bảo hiểm được khách hàng nộp trực tuyến và thời gian trung bình công ty giải quyết yêu cầu chưa đến 2 ngày làm việc, góp phần đơn giản hóa quy trình và gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

Trong thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới để không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng trên mọi điểm chạm, từ trực tuyến đến trực tiếp, qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành “Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất” tại Việt Nam./.

Thông tin chi tiết về Hanwha Life Việt Nam: https://hanwhalife.com.vn/vi