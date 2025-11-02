Thuế TP. Đà Nẵng hướng dẫn các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(TBTCO) - Ngày 29/10, Thuế TP. Đà Nẵng có Công văn số 2151/DAN-CNTK triển khai thực hiện Nghị định số 230/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025 của Chính phủ quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024.

Thuế TP. Đà Nẵng yêu cầu, các đơn vị nghiên cứu, tổ chức quán triệt thi hành, phổ biến các nội dung của Nghị định số 230/2025/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đối tượng có liên quan thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo tuân thủ đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan thuế.

Các Thuế cơ sở (bộ phận liên quan), Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác tiếp tục triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2025 (quy định tại Điều 6 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP); thực hiện rà soát, đôn đốc người sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý kịp thời nộp Giấy đề nghị giảm đúng thời hạn quy định (chậm nhất ngày 30/11/2025), đảm bảo quyền lợi của người thuê đất; cập nhật, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đối với các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khác, các đơn vị nghiên cứu, triển khai, phối hợp tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý được biết, cập nhật chính sách mới; chấp hành đúng quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền miễn, giảm quy định tại Điều 3 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP, trong đó đề nghị lưu ý một số nội dung sau:

Đối với trường hợp miễn tiền thuê đất theo quy định tại các khoản 3, 5 và 6 Điều 5 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP, thì thẩm quyền quyết định miễn thuộc trách nhiệm của cơ quan thuế (trường hợp miễn tiền thuê đất thì tổ chức, đơn vị không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền thuê đất, nhưng phải cung cấp thông tin thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định cho cơ quan thuế).

Tại khoản 1 Điều 5 quy định bổ sung một số đối tượng được miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê, ngoài các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Tại khoản 4 Điều 5 quy định về việc giảm 50% tiền thuê đất đối với các trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, nhưng phải tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bị thiên tại, hỏa hoạn hoặc do tai nạn bất khả kháng (đối với các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Đất đai 2013 và khoản 3 Điều 5 Thông tư số 333/2016/TT-BTC thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do nguyên nhân bất khả kháng gây ra).

Tại khoản 8 Điều 5 quy định về việc giảm 50% tiền thuê đất đối với trường hợp tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh (không thuộc trường hợp quy định tại điểm h khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024).

Thuế TP. Đà Nẵng đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện để đảm bảo người sử dụng đất được hưởng quyền lợi từ các chính sách của Nhà nước.