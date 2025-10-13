Đảm bảo kịp thời, đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân bị ảnh hưởng do bão, lũ

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, tập trung triển khai một số giải pháp nhằm tạo thuận lợi và đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ vừa qua.

Công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ, cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) đã gây ra những hậu quả nặng nề trên địa bàn một số tỉnh, thành phố. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của các cơn bão tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên tục, kịp thời; giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Đảm bảo kịp thời, đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân bị ảnh hưởng của bão, lũ. Ảnh: Huyền Trang

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh phân công cán bộ, viên chức phòng Chế độ bảo hiểm y tế thường trực tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua đó phối hợp, hỗ trợ cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kiểm tra thông tin thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo để người tham gia bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh kịp thời.

Song song đó, bảo hiểm xã hội các tỉnh được yêu cầu phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão.

Trường hợp người bệnh mắc bệnh mạn tính bị mất thuốc do ngập lụt, mưa bão, sau đó đi khám lại: đề nghị cơ sở khám chữa bệnh cấp thuốc cho đợt điều trị mới kể cả khi người bệnh đến sớm hơn ngày hẹn tái khám và cấp thuốc ít nhất 2 tháng.

Đối với người bệnh có giấy hẹn khám lại quá thời điểm so với ngày ghi trên giấy chuyển hoặc được chuyển cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trước thời điểm xảy ra cơn bão: đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận và đảm bảo chế độ bảo hiểm y tế cho người bệnh.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh kịp thời, đúng quy định.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện công khai, minh bạch, phòng chống tình trạng trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định./.