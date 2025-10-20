Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản

(TBTCO) - Ngày 20/10/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Gunma, Nhật Bản do Thống đốc Yamamoto Ichita làm trưởng đoàn, trao đổi các nội dung liên quan tới tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chào mừng ông Yamamoto Ichita cùng đoàn công tác tỉnh Gunma đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính.

Thông tin tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ. Nhật Bản tiếp tục duy trì là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Thống đốc Yamamoto Ichita. Ảnh: Đức Minh

Nhật Bản tiếp tục duy trì là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Trong năm 2024, Nhật Bản là đối tác số 1 về ODA và lao động, thứ 3 về đầu tư và du lịch, thứ 4 về thương mại của Việt Nam.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru từ ngày 27 - 29/4/2025, hai Thủ tướng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản hướng tới kỷ nguyên mới của Việt Nam.

Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản không chỉ ở cấp chính phủ, cấp nhà nước, mà còn quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Bộ Tài chính rất vinh dự đón đoàn của tỉnh Gunma sang thăm và làm việc tại Việt Nam, thông qua đó, Bộ Tài chính luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của tỉnh Gunma tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp của Việt Nam tìm hiểu điều kiện, bối cảnh của Gunma.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Nhật Bản hiện là đối tác cung cấp viện trợ phát triển (ODA) song phương lớn nhất cho Việt Nam, chiếm trên 30% tổng cam kết viện trợ của các đối tác cho Việt Nam.

Các dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản thời gian qua tập trung trong các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục... đã đóng góp rất tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước, trong đó có tỉnh Gunma, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị, hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng như: công nghiệp hóa, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, đề nghị phía Nhật Bản phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành Việt Nam để triển khai nhanh và hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 1, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, qua đó thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm, có tính đột phá như công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng, phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Thứ trưởng đề nghị, đẩy mạnh hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng, thương mại và duy trì vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu; khuyến khích hợp tác mạnh mẽ, thực chất giữa doanh nghiệp 2 nước, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Gunma để cùng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái sản xuất, trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi.

Các doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Gunma tới thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng cũng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, mở rộng đầu tư các dự án tại Việt Nam; tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính, nhất là tài chính xanh...

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp của tỉnh Gunma trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thay mặt đoàn công tác, Thống đốc tỉnh Gunma, Yamamoto Ichita cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Phương, cùng lãnh đạo vụ, cục của Bộ Tài chính Việt Nam dành thời gian tiếp.

Ông Yamamoto Ichita cho biết, đến nay 3 đoàn doanh nghiệp của tỉnh Gunma tới Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh, đồng thời cam kết đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, với số vốn đầu tư khoảng 5 tỷ Yên; sắp tới, các doanh nghiệp của tỉnh Gunma sẽ hợp tác với Tập đoàn FPT của Việt Nam liên quan tới lĩnh vực chuyển đổi số.

Ông Yamamoto Ichita cũng đã giới thiệu các doanh nghiệp tỉnh Gunma có dự định đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời mong muốn phía Bộ Tài chính Việt Nam tạo điều kiện, kết nối, cũng như gợi mở những lĩnh vực hợp tác cho các doanh nghiệp của tỉnh Gunma đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita và các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh