Ông Bùi Anh Bình được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước

(TBTCO) - Ngày 17/10/2025, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước đã diễn ra Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho ông Bùi Anh Bình.

Tham dự hội nghị có ông Trần Quân – Giám đốc Kho bạc Nhà nước, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Ảnh: Nhật Tân

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 3511/QĐ-BTC ngày 16/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo quyết định này, ông Bùi Anh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Bộ Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước kể từ ngày 16/10/2025.

Tân Phó Giám đốc kho bạc Nhà nước Bùi Anh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nhật Tân

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Trần Quân đã trao quyết định và gửi lời chúc mừng đến tân Phó Giám đốc, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm công tác của ông Bùi Anh Bình. Giám đốc Kho bạc Nhà nước kỳ vọng tân Phó Giám đốc sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Anh Bình bày tỏ sự vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước tin tưởng giao trọng trách. Ông cam kết tiếp tục rèn luyện, phát huy năng lực, giữ vững phẩm chất đạo đức và tinh thần đoàn kết để cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.