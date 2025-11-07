Tỷ giá USD hôm nay (7/11): Thế giới giảm, thị trường tự do tăng mạnh

Sáng ngày 7/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.103 VND/USD, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,48%, hiện ở mức 99,72.

Đồng USD hôm nay tiếp tục suy yếu phiên thứ hai liên tiếp. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.898 VND/USD - 26.308 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm chiều mua vào, tăng chiều bán ra. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.088 - 26.358 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.101 đồng 26.358 đồng Vietinbank 26.109 đồng 26.358 đồng BIDV 26.118 đồng 26.358 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.519 - 30.416 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.579 đồng 31.139 đồng Vietinbank 29.911 đồng 31.216 đồng BIDV 29.952 đồng 31.137 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 165.75 đồng 176.27 đồng Vietinbank 167.29 đồng 176.79 đồng BIDV 168.50 đồng 176.01 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 7/11/2025, tăng 751 đồng ở chiều mua và tăng 151 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.847 - 27.947 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,48%, hiện ở mức 99,72.

Đồng USD tiếp tục giảm so với đồng EUR và Franc Thụy Sĩ trong phiên thứ hai liên tiếp vào ngày thứ Năm, khi các số liệu mới cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.

Trong khi đó, đồng Bảng Anh tăng giá sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định giữ nguyên lãi suất trước thời điểm công bố ngân sách tháng này. Quyết định này được thị trường dự báo từ trước, dù trước đó vẫn có khoảng một phần ba khả năng BoE sẽ cắt giảm lãi suất.

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch thứ Năm, nối tiếp chuỗi điều chỉnh sau đợt tăng mạnh bắt đầu từ tuần trước, khi Fed phát tín hiệu giảm kỳ vọng về khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dữ liệu kinh tế hạn chế, lạm phát vẫn dai dẳng và nội bộ Fed xuất hiện những bất đồng về định hướng chính sách.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR tăng 0,49% so với USD, lên mức 1,1547 USD/EUR. So với Franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,49%, xuống còn 0,806 CHF/USD; với Yên Nhật, USD mất 0,66%, giao dịch ở mức 153,09 JPY/USD, lùi khỏi đỉnh gần 9 tháng là 154,48 JPY/USD.

Sự suy yếu của đồng bạc xanh cho thấy tâm lý thận trọng đang quay trở lại thị trường ngoại hối, khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất định./.