Tỷ giá USD hôm nay (6/11): Ngân hàng thương mại tăng, thị trường tự do giảm chiều mua vào

Sáng ngày 6/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.100 VND/USD, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,06%, hiện ở mức 100,16.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.893 VND/USD - 26.301 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.101 - 26.351 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.101 đồng 26.351 đồng Vietinbank 26.120 đồng 26.351 đồng BIDV 26.131 đồng 26.351 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.377 - 30.259 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.439 đồng 30.991 đồng Vietinbank 29.818 đồng 31.123 đồng BIDV 29.843 đồng 31.001 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 165.85 đồng 176.39 đồng Vietinbank 166.45 đồng 175.95 đồng BIDV 168.25 đồng 175.58 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 6/11/2025, giảm 600 đồng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.096 - 27.796 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,06%, hiện ở mức 100,16.

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 5 tháng so với rổ tiền tệ vào thứ Tư, khi các dữ liệu kinh tế công bố đã làm dịu bớt lo ngại về tình hình kinh tế và thị trường lao động Mỹ, khiến giới đầu tư cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay.

Đồng EUR gần đây nhất tăng 0,02%, lên 1,1484 USD. So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 0,27%, lên 154,08.

Đồng Bảng Anh ổn định trở lại sau đợt bán tháo gần đây, tăng 0,2% trong ngày, lên 1,305 USD, nhưng vẫn ở gần mức thấp nhiều tháng so với USD và mức thấp nhiều năm so với đồng EUR. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ họp vào thứ Năm, với thị trường đang định giá khoảng 1/3 khả năng BoE cắt giảm 25 điểm cơ bản. Quyết định của BoE được cho là có thể gây biến động mạnh cho đồng Bảng./.