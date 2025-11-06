Ngành Thuế chạy đua hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai

(TBTCO) - Cục Thuế vừa chỉ đạo Thuế các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, quyết tâm cao nhất thực hiện thành công Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm

Căn cứ yêu cầu chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngày 5/11/2025, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 4948/CT-NVT chỉ đạo Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 3389/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” (Đề án 3389) và Quyết định số 3352/QĐ-CT của Cục Thuế về kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Công chức thuế rà soát và phân loại hộ kinh doanh theo ngưỡng doanh thu phục vụ công tác quản lý. Ảnh: TN

Các nhiệm vụ trọng tâm được Cục Thuế chỉ đạo triển khai trong đợt cao điểm này gồm: khảo sát và đối chiếu cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh; các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ; tăng cường các giải pháp trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, Cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tiếp tục quán triệt và nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

Đồng thời, Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc của công chức được phân công thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ triển khai Đề án 3389; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ ngành Thuế.

Lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện

Để triển khai thành công chiến dịch, Cục Thuế đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án là các thành viên chủ chốt của đơn vị, gồm: Trưởng Thuế tỉnh, thành phố là Trưởng Ban chỉ đạo; các Phó trưởng Thuế tỉnh, thành phố là Phó trưởng Ban chỉ đạo.

Đối với các thành viên Ban chỉ đạo, Cục Thuế yêu cầu phải là lãnh đạo của các phòng nghiệp vụ thuộc Thuế tỉnh, thành phố và các Trưởng Thuế cơ sở. Trong số các thành viên nêu trên, Trưởng Thuế tỉnh, thành phố phải phân công 1 thành viên giữ vai trò Thường trực Ban chỉ đạo và là đầu mối liên hệ về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án 3389 về Cục Thuế.

Công chức thuế hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile và kê khai nộp thuế. Ảnh: TN

Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 3389 tại cấp tỉnh, thành phố đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, có lộ trình, tiến độ cụ thể cho từng giai đoạn, từng nhóm đối tượng; phân công rõ trách nhiệm đến từng phòng, bộ phận, đơn vị và cán bộ phụ trách. Điều phối hoạt động của các phòng, bộ phận nghiệp vụ và các Thuế cơ sở để đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án trên toàn địa bàn quản lý.

Chỉ đạo và giám sát việc tổ chức khảo sát, phân nhóm, tuyên truyền, hỗ trợ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh theo đúng nội dung và yêu cầu đã nêu tại công văn này; theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện và kịp thời điều chỉnh các hoạt động chưa đạt yêu cầu.

Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin công chức thuế quản lý của từng hộ kinh doanh trong hệ thống TMS, công khai danh sách công chức phụ trách tại các khu vực đông hộ kinh doanh, đảm bảo thuận tiện cho người nộp thuế trong quá trình liên hệ, trao đổi thông tin.

Xây dựng Quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế và UBND các phường, xã, các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi triển khai xóa bỏ thuế khoán, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Nội dung Quy chế cần xác định rõ phạm vi, nguyên tắc, cơ chế phối hợp; nội dung thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong các hoạt động như: rà soát, cập nhật dữ liệu hộ kinh doanh; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi; phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm; chia sẻ dữ liệu và thông tin phục vụ quản lý thuế.

Cục Thuế chỉ đạo Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức họp giao ban định kỳ (theo tuần hoặc theo giai đoạn) để kiểm điểm tiến độ, chất lượng triển khai Đề án tại từng đơn vị; có biện pháp điều chỉnh, bổ sung nhân lực hoặc hỗ trợ liên đơn vị khi cần thiết để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất với Cục Thuế các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án; tổng hợp báo cáo các đề xuất kiến nghị nhằm đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất, tránh hình thức và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án về Cục Thuế.

Đối với công tác chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh, Cục Thuế chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung: các hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP để đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện triển khai phải đăng ký và sử dụng.

Các hộ kinh doanh chưa có tài khoản eTax Mobile, hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile và có phương án hỗ trợ kịp thời đảm bảo mục tiêu đề ra tại Đề án 3389 là 100% hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phát sinh số thuế phải nộp và hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai cài đặt và sử dụng eTax Mobile; đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định phấn đấu đạt 80%./.