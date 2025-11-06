Thuế tỉnh Nghệ An rà soát nguồn thu, sắc thuế giao dự toán 2026 sát thực tế, khả thi

(TBTCO) - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu toàn đơn vị chủ động rà soát các nguồn thu, sắc thuế thuộc địa bàn quản lý, đánh giá các yếu tố tác động để thảo luận, giao dự toán năm 2026 đảm bảo sát thực tế, có tính khả thi.

Lũy kế 10 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách Thuế tỉnh Nghệ An thực hiện đạt hơn 21.000 tỷ đồng, bằng 130% dự toán Trung ương giao và bằng 87% dự toán phấn đấu của UBND tỉnh giao.

Điểm sáng trong công tác quản lý thuế tháng 10/2025, là Thuế tỉnh Nghệ An đã chủ động, tiên phong xây dựng kế hoạch và phát động thành công “Chiến dịch 30 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 420 và chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn đơn vị trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác thuế. Ảnh: Thuế Nghệ An

Chiến dịch đã tạo dấu ấn, tiếng vang lớn trong công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của Thuế tỉnh Nghệ An, được Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế, UBND tỉnh đánh giá cao và cộng đồng hộ kinh doanh đồng tình, ủng hộ.

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn đơn vị trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác thuế.

Giao nhiệm vụ cho toàn đơn vị trong tháng 11/2025, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu tiếp tục theo dõi sát sao, bám sát địa bàn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai “Chiến dịch 30 ngày đêm hỗ trợ, chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai” tại các Thuế cơ sở. Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại Kế hoạch số 1795/KH-NAN ngày 17/10/2025 của Thuế tỉnh Nghệ An trước ngày 30/11/2025.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An và lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An nghe đơn vị cung cấp giải pháp giới thiệu về phần mềm quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử. Ảnh: Thuế Nghệ An

Đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thu; đánh giá, phân tích cụ thể tiến độ thu từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, toàn đơn vị quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách phấn đấu được UBND tỉnh và Cục Thuế giao.

Bên cạnh đó, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu các phòng, Thuế cơ sở rà soát các nguồn thu, sắc thuế thuộc địa bàn quản lý, đánh giá các yếu tố tác động để thảo luận giao dự toán năm 2026 đảm bảo sát thực tế, có tính khả thi.

Đặc biệt, toàn đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được tổ chức phân công. Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt quy chế làm việc của ngành, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm. Xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại và hiệu quả./.