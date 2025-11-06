15h chiều ngày 6/11, giá xăng giảm 72-78 đồng/lít

(TBTCO) - 15h chiều ngày 6/11, liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng giảm từ 72-78 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.682 đồng/lít, giảm 78 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 734 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.416 đồng/lít, giảm 72 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá sầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.323 đồng/lít, tăng 120 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 19.395 đồng/lít, tăng 124 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 14.320 đồng/kg, giảm 319 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

15h chiều ngày 6/11, giá xăng giảm.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 30/10/2025 - 05/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất; đồng USD tăng giá; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm; OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I/2026; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 30/10/2025 và kỳ điều hành ngày 06/11/2025 là: 79,012 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,314 USD/thùng, tương đương giảm 0,40%); 81,792 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,366 USD/thùng, tương đương giảm 0,45%); 91,634 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,706 USD/thùng, tương đương tăng 0,78%); 91,626 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,75%); 376,482 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,160 USD/tấn, tương đương giảm 2,88%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).