(TBTCO) - Quản lý hơn 50.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan khu vực II đang tích cực triển khai Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Với hàng loạt giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ, đến nay đã có 79 doanh nghiệp tham gia, phản ánh rõ nỗ lực của ngành Hải quan trong việc xây dựng quan hệ đối tác tin cậy, minh bạch với cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan (Ban Quản lý rủi ro) theo Công văn số 12993/CHQ-QLRR, Chi cục Hải quan khu vực II đã nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai đồng bộ đến các đơn vị trực thuộc. Nội dung chương trình được lồng ghép vào các hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích và quy trình tham gia.

Nhờ vậy, đến nay đã có 49/610 doanh nghiệp nộp mẫu 01 đáp ứng tiêu chí tham gia chương trình và có 40/49 doanh nghiệp đến tham gia ký kết tham gia. Sau khi ký kết, Chi cục đã chủ động xây dựng Kế hoạch hành động gửi cho các doanh nghiệp, cập nhật định kỳ thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu, tình hình tuân thủ và các khuyến nghị cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro, tránh sai phạm.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ qua nhiều kênh, từ văn bản, email, điện thoại đến nhóm Zalo,... đảm bảo doanh nghiệp nắm bắt thông tin nhanh và đầy đủ. Chi cục cũng xác nhận tư cách thành viên trên hệ thống CRMS, cập nhật dữ liệu vào VNACCS/VCIS, đồng thời thông báo danh sách doanh nghiệp tham gia để các đơn vị hải quan cửa khẩu phối hợp hỗ trợ.

Tại các đội hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu, Chi cục bố trí cửa ưu tiên riêng, công chức có chuyên môn phụ trách kiểm tra hồ sơ, hàng hóa, cùng đường dây nóng hỗ trợ 24/7 để kịp thời giải đáp thắc mắc. Một số đơn vị kho bãi còn sắp xếp khu vực kiểm tra riêng cho doanh nghiệp thành viên, giúp quá trình thông quan diễn ra nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Đến nay, trên địa bàn Chi cục Hải quan khu vực II đã có 79 doanh nghiệp tham gia chương trình, gồm 39 doanh nghiệp từ giai đoạn thí điểm (theo Quyết định 1399/QĐ-TCHQ) và 40 doanh nghiệp ở giai đoạn chính thức (theo Quyết định 2790/QĐ-TCHQ). Trong đó, Bình Dương có 15 doanh nghiệp mới, Bà Rịa – Vũng Tàu có 25 doanh nghiệp mới. Đáng chú ý, phần lớn doanh nghiệp đều duy trì hoặc nâng cao mức độ tuân thủ so với trước.

Từ kết quả này cho thấy chương trình đang tạo hiệu ứng tích cực, giúp củng cố niềm tin, quan hệ hợp tác giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia được hưởng nhiều lợi ích như giảm tỷ lệ kiểm tra, thủ tục nhanh gọn, đồng thời chủ động phòng tránh vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Không dừng lại ở đó, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực II cho biết, đang nghiên cứu phát triển phần mềm chuyên biệt cho chương trình, cho phép doanh nghiệp thành viên tra cứu trực tuyến thông tin về tờ khai, kim ngạch, loại hình và mức độ tuân thủ của mình. Ứng dụng này hứa hẹn sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro nội bộ tốt hơn, đồng thời giúp cơ quan hải quan theo dõi, hỗ trợ kịp thời và minh bạch hơn./.