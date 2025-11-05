|Hải quan khu vực V: Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ
Cụ thể, Hải quan khu vực V đã phát hiện, xử lý 924 vụ vi phạm hành chính, chủ yếu là khai, nộp hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định; không tái xuất, tái nhập hàng hóa đúng thời hạn quy định; không nộp báo cáo quyết toán đúng thời hạn quy định; không thông báo định mức đúng thời hạn quy định; khai sai tên hàng, mã số hàng hóa, thuế suất, trị giá hải quan dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp... Kết quả, đơn vị đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng từ xử lý vi phạm.
|Hải quan khu vực V tăng thu ngân sách hơn 5,9 tỷ đồng từ xử lý vi phạm. Ảnh: TL
Hải quan khu vực V cho biết, trong những tháng còn lại của năm 2025, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu gian lận thương mại hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Triển khai thực hiện các kế hoạch về tuần tra kiểm soát nắm tình hình địa bàn, thu thập thông tin, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, tiền chất, … trong địa bàn quản lý.
Đặc biệt, đơn vị tiếp tục thực hiện kiểm tra về hoạt động xuất nhập khẩu và sử dụng tiền chất theo Kế hoạch công tác năm 2025. Triển khai kiểm tra 1 doanh nghiệp về hoạt động xuất nhập khẩu và sử dụng tiền chất.
Thực hiện cập nhật thông tin sở hữu trí tuệ, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ; gia hạn thời hạn kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Theo Quyết định số 2019/QĐ-BTC ngày 11/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 26/2/2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực V quản lý địa bàn Bắc Ninh, Thái Nguyên (sau sáp nhập) và trụ sở chính tại Bắc Ninh.
Chi cục Hải quan khu vực V có 6 đơn vị hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu gồm: Hải quan Bắc Ninh, Hải quan Tiên Sơn, Hải quan Yên Phong, Hải quan Bắc Giang, Hải quan Thái Nguyên, Hải quan Bắc Kạn.