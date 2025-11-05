(TBTCO) - Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Hải quan khu vực V đã chủ động thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm sở hữu trí tuệ, kết quả đã phát hiện xử lý hơn 900 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách hơn 5,9 tỷ đồng.

Cụ thể, Hải quan khu vực V đã phát hiện, xử lý 924 vụ vi phạm hành chính, chủ yếu là khai, nộp hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định; không tái xuất, tái nhập hàng hóa đúng thời hạn quy định; không nộp báo cáo quyết toán đúng thời hạn quy định; không thông báo định mức đúng thời hạn quy định; khai sai tên hàng, mã số hàng hóa, thuế suất, trị giá hải quan dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp... Kết quả, đơn vị đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng từ xử lý vi phạm.

Hải quan khu vực V tăng thu ngân sách hơn 5,9 tỷ đồng từ xử lý vi phạm. Ảnh: TL

Hải quan khu vực V cho biết, trong những tháng còn lại của năm 2025, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu gian lận thương mại hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Triển khai thực hiện các kế hoạch về tuần tra kiểm soát nắm tình hình địa bàn, thu thập thông tin, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, tiền chất, … trong địa bàn quản lý.

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục thực hiện kiểm tra về hoạt động xuất nhập khẩu và sử dụng tiền chất theo Kế hoạch công tác năm 2025. Triển khai kiểm tra 1 doanh nghiệp về hoạt động xuất nhập khẩu và sử dụng tiền chất.

Thực hiện cập nhật thông tin sở hữu trí tuệ, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ; gia hạn thời hạn kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ.