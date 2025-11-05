Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai “đi từng ngõ, gõ từng hộ” hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai

(TBTCO) - 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, Thuế tỉnh Phú Thọ sẽ xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24h.

Giải đáp vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24h

Ngày 4/11/2025, Thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Mục đích của kế hoạch là tổ chức thực hiện chuyển đổi thực chất mô hình quản lý thuế từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai đối với hộ kinh doanh theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết số 198/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng chỉ đạo triển khai kế hoạch.

Tổ chức triển khai kịp thời, thống nhất trong toàn tỉnh theo đúng tinh thần Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xoá bỏ thuế khoán” ban hành tại Quyết định số 3389/QĐ-BTC ngày 6/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản chỉ đạo của Cục Thuế.

Theo đó, từ 1/11/2025 đến 30/12/2025, Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh, trọng tâm là các Thuế cơ sở và tập trung triển khai tại các địa bàn có nhiều hộ khoán như: các khu chợ truyền thống, các tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều hộ kinh doanh lưu trú...

Cụ thể, Thuế tỉnh Phú Thọ giao chỉ tiêu cho các đơn vị và Thuế cơ sở đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026. 100% hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ phải thực hiện đăng ký và sử dụng đúng quy định.

Đảm bảo trên 80% hộ kinh doanh ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và 100% hộ kinh doanh tại các địa bàn còn lại cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

100% hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục về thuế bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi, dễ dàng. Xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24h.

Tuyên truyền về lợi ích khi chuyển sang phương pháp kê khai

Để kế hoạch triển khai hiệu quả, Thuế tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban Chỉ đạo tại Thuế tỉnh, Tổ công tác tại Thuế cơ sở. Xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi từ phương pháp tính thuế khoán sang phương pháp kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Trong đó tập trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền trọng điểm với nội dung cụ thể, xây dựng phương án đối với các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn để hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi đúng quy định.

Các đơn vị thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu, lập danh sách hộ kinh doanh chuyển đổi; trong đó tập trung vào việc cập nhật thông tin hộ kinh doanh trên hệ thống quản lý thuế; rà soát, lập danh sách toàn bộ hộ kinh doanh (bao gồm cả hộ khoán và hộ kê khai) trên địa bàn quản lý; phân nhóm hộ kinh doanh theo tổng doanh thu, theo quy mô, ngành nghề, theo loại hình kinh doanh,…

Công chức Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ phối hợp với nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh cài ứng dụng nộp thuế qua eTaxMobile và cài đạt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

Xác định chính xác số hộ khoán cần chuyển đổi; lập danh sách các hộ tiềm năng, hộ rủi ro hoặc các trường hợp đặc biệt (tạm ngừng, bỏ kinh doanh, chuyển địa bàn,...) để có phương án tuyên truyền, hỗ trợ và triển khai thực hiện.

Cung cấp danh sách phân nhóm hộ kinh doanh theo đầu mối từng Thuế cơ sở để thực hiện rà soát, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên thành doanh nghiệp nhằm được hưởng các ưu đãi của nhà nước và sớm thích nghi với việc xóa bỏ thuế khoán.

Đồng thời, Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai tuyên truyền đa kênh với nội dung trọng tâm tuyên truyền về lợi ích và nghĩa vụ khi hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp; mục đích của việc chuyển đổi để đảm bảo minh bạch, công bằng hơn; quyền lợi mà hộ kinh doanh được hưởng khi chuyển đổi lên doanh nghiệp; các công việc cần chuẩn bị để chuyển đổi; trọng tâm tuyên truyền, hỗ trợ về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Xây dựng thông điệp truyền thông: “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”.

Một trong những nội dung được Thuế tỉnh Phú Thọ đặc biệt chú trọng là công tác hỗ trợ hộ kinh doanh; triển khai các chương trình hỗ trợ hiệu quả phù hợp với từng ngành nghề, quy mô, đặc tính của các hộ kinh doanh…

Thuế tỉnh Phú Thọ sẽ kịp thời giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh khi chuyển đổi; kích hoạt đường dây nóng hỗ trợ hộ kinh doanh; cập nhật Cẩm nang hỗ trợ hộ kinh doanh sát thực tiễn. Đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan Thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Đảm bảo tiếp nhận và xử lý 100% vướng mắc của hộ kinh doanh.

Rà soát các hộ kinh doanh chưa có tài khoản eTax Mobile; hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile; hỗ trợ hộ kinh doanh đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo từng tình huống. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để có các chính sách hỗ trợ về thiết bị, chi phí dịch vụ cho hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu triển khai.

Phối hợp với các hiệp hội, đại lý thuế, công ty kế toán kiểm toán để triển khai công tác tuyên truyền, hỗ trợ (miễn phí) cho hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi mô hình. Xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm hộ kinh doanh, ví dụ như: chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh theo nhóm ngành nghề ngành (ăn uống, vận tải,..); chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh theo quy mô/ngưỡng doanh thu; chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh theo địa bàn (ở khu vực nông thôn, miền núi,..).

Cùng với đó, Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các chương trình, các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại,… để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp.

Hỗ trợ hộ kinh doanh giai đoạn trước và đầu chuyển đổi để hộ kinh doanh hiểu và nắm bắt được các nội dung về thủ tục thuế theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”.

Đặc biệt, Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng yêu cầu, các phòng chức năng, các Thuế cơ sở triển khai đồng bộ, quyết liệt quyết tâm đạt kết quả cao nhất; đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện theo quy định và chỉ đạo của Cục Thuế cũng như Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” của Thuế tỉnh Phú Thọ.

Các đơn vị cụ thể hóa nhiệm vụ, thời gian, giao chỉ tiêu và tiến độ thực hiện kế hoạch. Thuế tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức tuyên dương các tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu; công bố công khai danh sách các đơn vị thực hiện tốt và các đơn vị thực hiện chưa tốt trong quá trình triển khai./.