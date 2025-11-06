Chi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII kịp thời xuất cấp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho Khánh Hòa

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận ký ban hành Quyết định số 3741/QĐ-BTC ngày 5/11/2025 giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Khánh Hòa để kịp thời ứng phó với con bão số 13 (Kalmaegi) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để kịp thời ứng phó với con bão số 13 (Kalmaegi) trên địa bàn tỉnh.

Danh mục, số lượng hàng dự trữ quốc gia xuất cấp gồm: 1 bộ xuồng cao tốc loại DT3; 6.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 2.000 chiếc phao áo cứu sinh; 30 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 3 bộ máy phát điện các loại (2 bộ loại 30KVA và 1 bộ loại 50KVA); 2 bộ máy khoan phá bê tông; 3 bộ máy bơm nước chữa cháy; 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Chi cục Dữ trữ Nhà nước khu vực XIII xuất cấp 1 bộ xuồng cao tốc loại DT3. Ảnh: Hồng Nga

Triển khai Quyết định số 3741 của Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, Phó Cục trưởng Phạm Vũ Anh đã ký Quyết định số 692/QĐ-CDT ngày 5/11/2025, giao Chi cục Dữ trữ Nhà nước khu vực XIII thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để kịp thời ứng phó với cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh, với thời gian giao nhận từ ngày 5/11 đến hết ngày 6/11/2025.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII được biết, đơn vị đã chủ động liên hệ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định giao đơn vị và địa điểm giao nhận vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia, bao gồm: Công an tỉnh Khánh Hòa; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa; các Ủy ban Nhân dân các xã, phường của tỉnh Khánh Hòa (gồm: xã Vạn Ninh, phường Ninh Hòa, phường Nha Trang, phường Khánh Vĩnh, phường Cam Ranh, phường Phan Rang, xã Ninh Phước, xã Xuân Hải, xã Ninh Sơn) để phân bổ cho 60 xã, phường kịp thời ứng phó với với cơn bão số 13 (Kalmaegi).

Bốc xếp phao áo cứu sinh.

Cán bộ, thủ kho của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII xuyên đêm xuất cấp, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia giao cho tỉnh Khánh Hòa để ứng phó với bão số 13.

Ông Khoa cho biết, ngay sau khi nhận được lệnh từ Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước, từ 21h ngày 5/11/2025 đơn vị đã khẩn trương bố trí phương tiện vận chuyển, nhân lực bốc xếp, giao nhiệm vụ cho các điểm kho dự trữ (Điểm kho ĐK1.KV13- Kho Ninh Đa; Điểm kho ĐK4.KV13- Kho Phan Rang; Điểm kho ĐK12.KV13- Kho Phàm Thuận Bắc) xuất kho, vận chuyển và bàn giao hàng dự trữ quốc gia cho các cơ quan, đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao nhiệm vụ tiếp nhận và phân bổ.

Được biết, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận cho tỉnh Khánh Hòa toàn bộ số vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia trước 12h ngày 6/11/2025.