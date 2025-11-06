MBS tăng vốn hơn 687 tỷ đồng mở rộng hoạt động cho vay và tự doanh

(TBTCO) - Sau khi hoàn tất gần 99% đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, MBS tiếp tục phân phối phần còn lại cho Ngân hàng Quân đội (MB). Số vốn huy động được sẽ bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ, tự doanh và bảo lãnh phát hành, trong bối cảnh lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2025.

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS, mã Ck: MBS) vừa thông qua nghị quyết về việc tiếp tục phân phối số cổ phiếu còn lại sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu. Theo kế hoạch, 1,18 triệu cổ phiếu chưa được phân phối hết trong tổng số 68,73 triệu cổ phiếu phát hành sẽ được bán cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trong thời gian từ ngày 6 đến 13/11/2025, với mức giá chào bán giữ nguyên ở 10.000 đồng/cổ phiếu. Trước đó, tính đến ngày 23/10, MBS đã hoàn tất phân phối 67,54 triệu cổ phiếu, tương đương 98,3% lượng đăng ký, theo tỷ lệ 100:12 dành cho cổ đông hiện hữu.

Theo nghị quyết được thông qua, số cổ phiếu MB mua thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm, khác với phần cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu vốn được tự do giao dịch. Nếu thương vụ được thực hiện trọn vẹn, tổng số tiền MBS huy động được từ đợt phát hành sẽ đạt 687,3 tỷ đồng.

MBS thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Trong đó, công ty dự kiến sử dụng 537 tỷ đồng để tăng quy mô cho vay ký quỹ và 150 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của MBS sẽ tăng lên 6.587,1 tỷ đồng.

Ngay sau đợt phát hành này, MBS cũng sẽ triển khai kế hoạch phát hành 8,59 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, công ty sẽ thu thêm khoảng 85,9 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP, phần lớn được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay margin, phục vụ khách hàng cá nhân.

Diễn biến tăng vốn của MBS diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 ghi nhận tăng trưởng mạnh. Doanh thu hoạt động đạt 2.623 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 1.030 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 823 tỷ đồng, tăng 42%. Với kết quả này, MBS đã hoàn thành 79% kế hoạch lợi nhuận cả năm, cho thấy hiệu quả từ việc mở rộng quy mô kinh doanh và khai thác tốt giai đoạn thị trường hồi phục.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của MBS đạt 30.535 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm. Hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục là động lực chính, với dư nợ margin lên tới 15.700 tỷ đồng, chiếm khoảng một nửa tổng tài sản và tăng thêm hơn 5.400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Về nguồn vốn, MBS ghi nhận hơn 19.500 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn, chủ yếu từ các ngân hàng thương mại, cùng hơn 1.500 tỷ đồng trái phiếu dài hạn, tăng 500 tỷ đồng so với đầu năm.

Trên sàn chứng khoán, tính đến chiều ngày 6/11, cổ phiếu MBS được giao dịch với mức giá 29.800 đồng/cổ phiếu, tăng 6,4% so với phiên đầu tháng 11. Với hơn 589 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của MBS hiện đạt 19.629 tỷ đồng.