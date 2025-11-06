Sức nóng nhóm ngân hàng, chứng khoán lan tỏa bức tranh lợi nhuận thị trường

(TBTCO) - Nhóm ngân hàng và chứng khoán tiếp tục dẫn dắt bức tranh lợi nhuận quý III/2025. Tín dụng tăng mạnh, thanh khoản cải thiện và hoạt động tự doanh khởi sắc giúp khối tài chính ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất trong nhiều năm.

Tài chính dẫn sóng lợi nhuận

Bức tranh lợi nhuận quý III/2025 của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam đang cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc, phản ánh quá trình phục hồi có chọn lọc của nền kinh tế cùng tác động lan tỏa từ chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng. Theo ông Lê Tự Quốc Hưng - Trưởng phòng cao cấp Trung tâm Phân tích, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nhiều ngành trụ cột đã công bố kết quả kinh doanh khả quan, trong đó nổi bật là nhóm chứng khoán – lĩnh vực vốn được coi là phong vũ biểu của thị trường vốn.

Dữ liệu của WiGroup và FiinTrade cho thấy, đến cuối tháng 10, hơn 400 doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo quý III. Tổng lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 44% so với cùng kỳ năm 2024, với nhóm tài chính tăng mạnh nhất, đạt khoảng +47%.

Sức bật từ nhóm tài chính lan tỏa, củng cố kỳ vọng tích cực cho quý IV/2025. Ảnh minh hoạ.

Các công ty chứng khoán như SSI, VND, HSC, MBS đều ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến nhờ thanh khoản thị trường cải thiện và hoạt động tự doanh tích cực – mức cao nhất trong vòng 3 năm. Điều này phản ánh sức bật mạnh mẽ của khối doanh nghiệp tài chính và củng cố kỳ vọng tích cực cho quý IV.

Chuyên gia từ VDSC nhận định rằng, kết quả kinh doanh quý III của các ngân hàng nhiều khả năng vẫn duy trì đà tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào bức tranh lợi nhuận chung của toàn thị trường.

Từ đầu tháng 7 đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận đà hồi phục rõ nét khi tâm lý nhà đầu tư chuyển từ thận trọng sang kỳ vọng tăng trưởng. Diễn biến này gắn liền với cải thiện của các yếu tố vĩ mô – đặc biệt là tăng trưởng tín dụng và giải ngân đầu tư công.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9/2025, tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 13,37% so với cuối năm 2024, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 18–20% cho cả năm. Dòng vốn luân chuyển tích cực giúp ngân hàng và chứng khoán trở thành hai nhóm hưởng lợi lớn nhất, với cổ phiếu liên tục tăng giá, thể hiện niềm tin của thị trường vào triển vọng lợi nhuận sắp tới.

Thực tế cho thấy, hầu hết các ngân hàng thương mại đã công bố kết quả khả quan. Lợi nhuận trước thuế quý III tăng bình quân 25–35% so với cùng kỳ, nhờ tín dụng mở rộng, biên lãi ròng (NIM) cải thiện và chi phí dự phòng giảm.

Một số ngân hàng như Techcombank, ACB, MB, VPBank ghi nhận tăng trưởng tín dụng cao hơn mặt bằng chung. Biên lãi ròng của toàn hệ thống đã chạm đáy trong nửa đầu năm và đang ổn định trở lại, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt hơn – một số ngân hàng như SHB, VPBank còn ghi nhận nợ xấu giảm so với quý II.

Tín dụng phục hồi ổn định

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, Trưởng phòng Phân tích Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), triển vọng lợi nhuận của ngành ngân hàng trong năm 2025 được đánh giá tích cực. Bà cho biết, lợi nhuận toàn ngành có thể tăng quanh mức hai chữ số, nhờ tín dụng mở rộng, biên lãi ròng (NIM) được cải thiện và chất lượng tài sản có xu hướng phục hồi. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi sát chi phí vốn và rủi ro bên ngoài như thương mại toàn cầu suy yếu, có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng.

Tín dụng mở rộng và chất lượng tài sản cải thiện giúp lợi nhuận ngân hàng. Ảnh minh hoạ.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt. Tín dụng bất động sản ghi nhận mức tăng cao hơn bình quân hệ thống, phản ánh nhu cầu vốn đang dần phục hồi cùng chiến lược mở rộng có chọn lọc của các ngân hàng. Dù vậy, các chuyên gia vẫn cho rằng, về rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực này, yêu cầu các tổ chức tín dụng duy trì kiểm soát rủi ro danh mục và đảm bảo an toàn thanh khoản.

Mặc dù lãi suất huy động có xu hướng nhích nhẹ do tín dụng tăng nhanh hơn tốc độ huy động, thanh khoản hệ thống nhìn chung vẫn ổn định. Nhiều ngân hàng linh hoạt sử dụng nguồn vốn từ Kho bạc Nhà nước hoặc thị trường liên ngân hàng để cân đối dòng tiền.

Song song với nhóm tài chính, ngành thép và vật liệu xây dựng cũng ghi nhận tín hiệu hồi phục. Sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát và Hoa Sen tăng so với cùng kỳ, phần nào cho thấy nhu cầu nội địa cải thiện nhờ đầu tư công được đẩy mạnh. Việc duy trì công suất ổn định giúp các doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận, đồng thời hỗ trợ đà tăng của ngành công nghiệp – xây dựng trong các quý tới.

Ở nhóm bất động sản, thị trường tiếp tục phân hóa nhưng có dấu hiệu cải thiện về thanh khoản và giao dịch, đặc biệt ở phân khúc căn hộ tầm trung và khu công nghiệp. Một số doanh nghiệp lớn như Vinhomes dự kiến duy trì kết quả kinh doanh tích cực nhờ doanh số ổn định và mảng cho thuê tăng trưởng. Tuy nhiên, rào cản pháp lý và dòng tiền vẫn là yếu tố khiến đà phục hồi của ngành chưa thực sự bền vững.

Theo Tổng cục Thống kê, GDP quý III/2025 tăng khoảng 6,8% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ năm 2022. Tăng trưởng đến từ cả khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, phản ánh chu kỳ sản xuất – đầu tư đang được khôi phục. Điều này tạo dư địa để lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tiếp tục cải thiện trong quý IV/2025 và năm 2026. Tuy nhiên, sự phục hồi vẫn chưa đồng đều khi các ngành xuất khẩu như dệt may, da giày và thủy sản còn gặp khó do nhu cầu toàn cầu yếu.

Bà Liên cho rằng, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18–20% trong năm 2025 là khả thi trong bối cảnh kinh tế phục hồi, tiêu dùng nội địa cải thiện và các gói hỗ trợ được triển khai. Dù vậy, cần theo dõi chặt chẽ chi phí vốn và biến động thương mại quốc tế để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Với nền tảng tài chính vững vàng, khả năng thích ứng cao và chính sách điều hành linh hoạt, ngành ngân hàng vẫn được xem là trụ cột của nền kinh tế Việt Nam, góp phần duy trì ổn định hệ thống và dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận cho thị trường chứng khoán trong năm 2025 và giai đoạn tới./.