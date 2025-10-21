Thuế tỉnh Nghệ An cam kết hỗ trợ tối đa hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình khi xóa bỏ thuế khoán

(TBTCO) - Thuế tỉnh Nghệ An vừa có thư ngỏ gửi hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An về việc triển khai xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026.

Thư ngỏ của Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Quyết định 3389/QĐ-BTC ngày 6/10/2025 của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, mục tiêu hiện đại hóa, minh bạch hóa công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026;

Công chức Thuế tỉnh Nghệ An hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế. Ảnh: TN

Việc chuyển đổi phương pháp nộp thuế khoán sang phương pháp kê khai là một yêu cầu bắt buộc và mang lại nhiều lợi ích cho hộ, cá nhân kinh doanh: giúp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện để hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế, góp phần củng cố uy tín với khách hàng, khẳng định tính chuyên nghiệp và minh bạch trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Thuế tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp của hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong việc thực thi đúng chính sách, pháp luật thuế.

Mọi thông tin cần trao đổi, phản ánh xin gửi về đường dây nóng của Thuế tỉnh Nghệ An qua số điện thoại: 081.207.9797 (Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác) để được tiếp nhận, tư vấn và giải đáp kịp thời.

Thuế tỉnh Nghệ An cam kết hướng dẫn và hỗ trợ tối đa trong suốt quá trình chuyển đổi với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ”.

Thống kê của Thuế tỉnh Nghệ An cho thấy, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 67.600 hộ kinh doanh, trong đó trên 1.100 hộ đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai, gần 29.000 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; gần 1.300 hộ thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền...

Trước đó, để cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Quyết định 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, Thuế tỉnh Nghệ An đã phát động triển khai “Chiến dịch 30 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 420 của Cục Thuế về đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai”.

Được biết, chương trình được triển khai thực hiện từ ngày 1/11 đến ngày 30/11/2025. Với mục tiêu 100% hộ kinh doanh thuộc diện phải thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đăng ký và sử dụng theo quy định; 80% hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và 100% hộ kinh doanh tại các địa bàn còn lại cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile; 100% hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển sang phương pháp kê khai trước ngày 30/11/2025, nhằm sẵn sàng cho việc chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai từ 1/1/2026.../.