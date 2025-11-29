Thuế Cơ sở 3 TP. Đà Nẵng tổ chức điểm hỗ trợ lưu động cho hộ kinh doanh tại nhiều chợ

(TBTCO) - Từ ngày 24 - 26/11/2025, Thuế Cơ sở 3 TP. Đà Nẵng đã đồng loạt tổ chức các điểm hỗ trợ lưu động tại nhiều chợ trên địa bàn nhằm tuyên truyền chính sách xóa bỏ thuế khoán, đồng thời hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức kê khai.

Thuế Cơ sở 3 TP. Đà Nẵng cho biết, theo kế hoạch, mỗi phường trên địa bàn quản lý đều bố trí 3 điểm hỗ trợ lưu động, tập trung tại các khu vực chợ, nơi tập trung đông hộ kinh doanh cá thể. Các điểm hỗ trợ được vận hành với sự phối hợp của lực lượng đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng của phường và cán bộ thuế, nhằm đảm bảo người dân được hướng dẫn trực tiếp, kịp thời và dễ hiểu.

Điểm hỗ trợ lưu động tại chợ Bắc Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn.

Tại các điểm hỗ trợ, hộ kinh doanh được giải thích chi tiết về lộ trình chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai; lợi ích của việc sử dụng hóa đơn, chứng từ; cũng như được hỗ trợ thực hành trên ứng dụng eTax Mobile như: đăng ký tài khoản, kê khai doanh thu, tra cứu nghĩa vụ thuế và thực hiện các thủ tục điện tử.

Điểm hỗ trợ lưu động tại chợ Mân Thái, phường Sơn Trà.

Việc tổ chức các điểm hỗ trợ lưu động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, góp phần đảm bảo tiến độ chuyển đổi đồng bộ, tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh tiếp cận chính sách mới./.