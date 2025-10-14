(TBTCO) - Để hiện thực hóa chủ trương xóa bỏ thuế khoán, Thuế tỉnh Nghệ An triển khai “Chiến dịch 30 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 420 của Cục Thuế và chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai”.

Đưa hộ kinh doanh doanh thu 1 tỷ đồng trở lên chuyển sang phương pháp kê khai

Sáng 14/10, Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng dự toán 2026, đánh giá công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, đánh giá kết quả rà soát chuẩn hóa dữ liệu của người nộp thuế theo địa bàn hành chính 2 cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng nhấn mạnh rằng, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, phù hợp với chủ trương hiện đại, minh bạch hóa, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nói chung và góp phần xây dựng, củng cố nguồn thu bền vững cho ngân sách của tỉnh Nghệ An.

Trưởng thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang An

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Triển khai Nghị quyết của Trung ương, ngày 6/10/2025, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” (Đề án 3389).

“Việc chuyển đổi mô hình quản lý từ bỏ thuế khoán chuyển sang hộ kê khai thuế là một chủ trương lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao của ngành Thuế tỉnh Nghệ An, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, nhất là chính quyền 130 phường xã và cơ quan Công an, đặc biệt là sự đồng thuận của người nộp thuế trên địa bàn” - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

“Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực để góp ý hoàn thiện nội dung Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ bỏ thuế khoán sang hộ kê khai thuế; đồng thời xây dựng dự toán thuế năm 2026 sát thực tế, khả thi và hiệu quả; rà soát chuẩn hóa dữ liệu của người nộp thuế” - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng.

Theo thống kê của Thuế tỉnh Nghệ An cho thấy, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 67.600 hộ kinh doanh, trong đó trên 1.100 hộ đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai, gần 29.000 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; gần 1.300 hộ thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền...

Để cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và Đề án 3389 của Bộ Tài chính, Thuế tỉnh Nghệ An đã triển khai kế hoạch “Chiến dịch 30 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 420 của Cục Thuế về đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và chuyển đổi hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai”.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng, chương trình được triển khai thực hiện từ ngày 1/11 đến ngày 30/11/2025. Với mục tiêu 100% hộ kinh doanh thuộc diện phải thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đăng ký và sử dụng theo quy định; 80% hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và 100% hộ kinh doanh tại các địa bàn còn lại cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile; 100% hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển sang phương pháp kê khai trước ngày 30/11/2025, nhằm sẵn sàng cho việc chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sang phương pháp kê khai từ 1/1/2026...

Nhiều giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh

Để thực hiện được mục tiêu này, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An yêu cầu các Thuế cơ sở chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể đến từng hộ về quy trình đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và ứng dụng eTax Mobile.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, ngân hàng và các tổ chức cung cấp giải pháp nhằm hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuyển đổi, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện chiến dịch.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An hướng dẫn xây dựng dự toán 2026. Ảnh: Quang An

Tại hội nghị, Thuế tỉnh Nghệ An cũng đã hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2026 cho các Thuế cơ sở tại 130 xã, phường. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đảm bảo công tác lập dự toán sát thực tế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao tại Nghị quyết số 226/NQ-CP của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5% và Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; đồng thời, đôn đốc thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế theo chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử như: Viettel, VNPT, Misa… cũng đã trình bày nhiều giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc phát hành, quản lý và lưu trữ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; đồng thời giới thiệu các ứng dụng tích hợp giúp người nộp thuế kê khai, nộp thuế và tra cứu thông tin thuận tiện, an toàn hơn.

Cụ thể, đại diện Công ty Cổ phần MISA cho biết, để hỗ trợ hộ kinh doanh trong chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang phương phương pháp kê khai nộp thuế, Misa đã chính thức triển khai chương trình đồng hành đặc biệt, tặng miễn phí phần mềm khai thuế và bán hàng MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc.

Theo đại diện Misa, chương trình được triển khai nhằm mục tiêu đồng hành cùng các hộ kinh doanh chuyển đổi phương thức kê khai thuế và vận hành kinh doanh hiệu quả, sẵn sàng đáp ứng chủ trương bỏ thuế khoán dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026./.