Giá vàng hôm nay (6/11): Giá vàng nhẫn giảm mạnh

Sáng nay, giá vàng thế giới bật tăng trở lại, tuy nhiên vẫn dưới mốc 4.000 USD/ounce. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn ngược chiều giảm, mức giảm cao nhất lên tới 1,5 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn tròn tại DOJI.

Sáng 6/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.979,28 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:40:13 sáng 6/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.979,28 USD/oune, tăng 28,8 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,72% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,367 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.820 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 6/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 146 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý SJC niêm yết vàng miếng ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,1 triệu đồng/lượng

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng giảm ở cả hai chiều so với phiên sáng 5/11.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142,7 – 145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ cũng giao dịch ở ngưỡng 143,8 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 144,8 – 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều./.